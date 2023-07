Air Legend, un meeting aérien international et une opportunité pour les inventeurs de présenter leurs créations

Chaque année depuis 2018, un événement européen se déroule dans le ciel de Seine-et-Marne. Cet événement est bien connu des amoureux de l’aéronautique et des spectacles aériens puisqu’il s’agit du meeting Air Legend. Pendant deux jours, les petits villages de Réau et de Montereau-sur-Jard, comptant à eux deux 2 000 habitants, accueillent 60 000 fans d’aviation. Cette année, le meeting Air Legend se déroulera le 09 et le 10 septembre, vous promettant encore de belles découvertes. Le meeting est aussi un formidable tremplin pour les entreprises et pour certains inventeurs qui pourraient faire découvrir leurs inventions aux 60 000 visiteurs venus pour le week-end. Présentation de cet événement magnifique qui illumine le ciel pendant deux jours en septembre.

Le plateau 2023, à ne manquer sous aucun prétexte

Il est impossible de citer tous les avions qui viendront nous offrir leurs danses aériennes, puisque plus de 100 aéronefs de toutes époques seront présents. Parmi les plus célèbres, le meeting accueillera bien sûr les Alphajet de la Patrouille de France qui fête cette année ses 70 ans. Les puissants Rafale de la Marine nationale seront aussi présents comme le tonitruant Rafale Solo Display et le monstrueux A400 M Atlas, qui illustrent le savoir-faire de l’armée de l’Air et de l’Espace en matière d’aviation de transport. Sur ce meeting, une grande place est faite à l’Histoire et cette année sera aussi l’occasion d’accueillir le Messerschmitt ME 262, premier avion de série à moteur à réaction, qui a effectué son premier vol en 1941. Ajoutons encore la présence forcément remarquée des B17, ainsi que d’une multitude de chasseurs comme les SpitFire, Mustang, Hurricane, etc. Comme nous vous l’avons dit, impossible de tous vous les présenter, mais vous pouvez les découvrir sur la rubrique Plateau Aérien.

Vous êtes inventeur et avez envie de faire découvrir votre invention ?

Les organisateurs du meeting Air Legend présidé par M. Christian Amara, grand collectionneur d’avion, peuvent accueillir les exposants dans un magnifique village au cœur de l’événement. Que votre invention ait, ou non, un rapport avec l’aéronautique, c’est l’occasion, pour vous, de présenter votre invention à des milliers de visiteurs, et notamment aux investisseurs présents. Pour devenir exposants sur le Air Legend de Paris Villaroche, une seule adresse : exposants@airlegend.fr, vous recevrez toutes les informations pour faciliter votre venue.

Envie de vivre un moment exceptionnel avec un spectacle pyrotechnique nocturne ?

Air Legend, c’est aussi l’occasion pour les passionnés, ou pour celles et ceux qui ont envie de partager un moment exceptionnel, d’assister à la « Soirée des Aviateurs ». Cette soirée qui se déroulera le samedi 09 septembre à partir de 19 h 30 sera l’occasion de partager un repas avec des pilotes, des collectionneurs, des entreprises phares de l’aéronautique française. Pour clôturer cette soirée, concert et spectacle pyrotechnique seront de la partie. Pour réserver la soirée des aviateurs, rendez-vous ici.

Envie d’épater vos invités, et si vous réserviez un espace VIP ?

Le meeting a lieu à la rentrée de septembre, à l’heure où tout le monde doit reprendre le chemin du travail… N’est-ce pas là l’occasion d’offrir, à vos employés, un moment unique avec un espace VIP au pied de la piste ? Vous pouvez profiter d’une loge indépendante pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes, avec la possibilité de la personnaliser selon vos besoins (veuillez nous contacter pour les réservations de groupe). Que ce soit avec vos collaborateurs, vos invités, vos amis ou votre famille, plongez au cœur de l’univers aéronautique et bénéficiez de services personnalisés pour votre confort. Pour faciliter votre accès, un parking réservé aux VIP se trouve à proximité des portes d’entrée. De plus, une navette en jeep est mise à votre disposition pour vous conduire jusqu’à l’espace VIP. Vous aurez accès à l’entrée générale ainsi qu’à toutes les options incluses.

Vos invités et vous-même bénéficierez d’un accueil personnalisé. Profitez de la matinée pour visiter gratuitement le parc avions et découvrez de magnifiques appareils. Lors de la journée, vous pourrez profiter des hospitalités VIP. Dès la matinée, un accueil café sera proposé. Vous serez ensuite invité à savourer un apéritif au champagne. Un service déjeuner VIP vous sera servi à table, avec une sélection de vins inclus. Un espace dédié sera réservé pour vos invités (jusqu’à 40 personnes), mais vous pouvez également opter pour des tables individuelles ou une entrée unique privée si vous le souhaitez. Pour que vous puissiez pleinement profiter du spectacle aérien, un Soft Bar sera ouvert jusqu’à 18 h.

Une terrasse privée située en face du point central et de la zone d’exposition vous procurera une vue imprenable. Tout au long de la journée, le personnel de service et le chef de secteur seront à votre disposition pour répondre à tous vos besoins et vous offrir une expérience inoubliable. Pour réserver votre espace VIP, c’est par ici. Cet événement aérien est magique et il faut le vivre au moins une fois dans sa vie, c’est une évidence ! Retrouvez par ailleurs toutes les infos pratiques sur le meeting aérien Air Legend.