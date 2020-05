Live : suivez en direct le premier vol habité de SpaceX ce mercredi 27 mai à 22h33

La nuit du 27 mai 2020 sera à marquer d’une pierre blanche pour les États-Unis : pour la première fois depuis neuf ans, une mission spatiale habitée va être lancée depuis le sol américain ! C’est à bord de la navette Crew Dragon de SpaceX que les astronautes vont s’envoler pour la Station Spatiale Internationale (ISS) ce mercredi. Il s’agira d’une grande première pour la compagnie qui n’avait effectué que des vols spatiaux inhabités jusqu’à présent.

Le décollage est prévu pour ce soir : Il a été annoncé que le lancement de la mission, baptisée « Demo-2, » est prévu pour ce mercredi 27 mai à 22 h 33, heure française, si les conditions météos sont au rendez-vous… La navette Crew Dragon sera propulsée et transportée dans l’espace par la fusée Falcon 9 de SpaceX qui décollera depuis le Kennedy Space Center, en Floride. Elle transportera deux astronautes de la NASA, Bob Behnken (49 ans) et Doug Hurley (53 ans), des habitués des voyages spatiaux. Hurley peut d’ailleurs se vanter d’avoir piloté l’Atlantis lors de son dernier voyage en 2011.

Une grande victoire pour les États-Unis… et SpaceX

Cette mission habitée est une grande première pour les États-Unis qui vont enfin pouvoir s’affranchir de la Russie et de son lanceur Soyouz lorsqu’il faut envoyer des hommes dans l’espace. Pendant neuf ans, la NASA a dû payer 83 millions de dollars par siège pour que ses astronautes puissent rejoindre l’ISS, puis revenir. Si tout se passe bien, les États-Unis pourront non seulement organiser des vols spatiaux depuis leur territoire mais également proposer de transporter les astronautes européens.

Du côté de SpaceX, Demo-2 est une véritable consécration pour la compagnie spatiale quand on sait que beaucoup se sont montrés sceptiques quant aux chances de réussite de ce tout premier vol habité. Cela fait des années que les ingénieurs de l’entreprise travaillent dur pour réaliser ce rêve que leur PDG, le milliardaire Elon Musk, caresse depuis si longtemps. La prochaine étape ? Finaliser la construction de l’énorme fusée Starship pour conquérir l’espace et transporter les hommes sur la Lune et sur Mars.

Crédit photo : SpaceX

Vous pouvez suivre le décollage en direct

Confinement oblige, le décollage de la mission Demo-2 n’aura lieu qu’en présence d’un petit comité soigneusement trié sur le volet, dont le président américain Donald Trump. Le grand public ne sera toutefois pas mis sur la touche car il sera possible de suivre la retransmission de l’évènement en live sur la chaîne officielle de la NASA ou sur le site officiel de SpaceX. Rendez-vous ce soir pour suivre ce décollage historique pour les États-Unis et SpaceX, en espérant que ce soit le début d’une longue succession de vols habités lancés depuis les USA.