« Un Paris-New York en moins de 3 h », Boom Supersonic franchit une étape cruciale

Boom Technology, également connue sous le nom commercial de Boom Supersonic, développe depuis plusieurs années ce qui est censé être le premier avion supersonique au monde à transporter des passagers depuis le retrait du Concorde en 2003. Dans cette optique, l’entreprise enchaîne les vols d’essai avec des performances de plus en plus impressionnantes. Le dernier en date a eu lieu le 10 janvier 2025 au cours duquel le prototype XB-1, surnommé « Son of Concorde» (Fils du Concorde), a atteint des vitesses quasi supersoniques à une altitude maximale de 29 481 pieds (8,98 km). Comme si cela ne suffisait pas, le même appareil avait volé à Mach 0,95 lors d’un précédent vol qui a eu lieu le 19 décembre 2024.

Des performances spectaculaires

Lors de son dernier vol de l’année 2024, le XB-1 avait réussi à s’élever à 32 417 pieds, soit à environ 9,88 km d’altitude. Le 10 janvier 2025, l’aéronef a atteint la même vitesse de pointe à une altitude plus basse. « Le vol n° 11 a de nouveau atteint une vitesse de pointe transsonique de Mach 0,95, plus rapide que la vitesse de croisière des avions de ligne d’aujourd’hui », a déclaré la société dans un communiqué. Ces vols ont été nécessaires pour permettre à Boom Supersonic de vérifier la maniabilité de l’engin avant le premier vol supersonique qui aura lieu dans un avenir proche.

Des analyses approfondies en vue

Malheureusement, l’entreprise n’a pas encore donné de date pour ce vol historique tant attendu par les passionnés d’aviation. Elle a cependant précisé que le vol n° 11, qui a duré un peu plus de 40 minutes, ferait l’objet d’un examen approfondi. En fonction des résultats, un vol d’essai supplémentaire pourrait être nécessaire avant que le XB-1 ne puisse franchir le mur du son. Parmi les paramètres que la société scrutera de près, il y a la pression dynamique qui est due à l’avancement de l’avion. « Plus vous êtes rapide et bas, plus la pression dynamique est élevée, et vice versa », a-t-elle expliqué.

La course aux avions civils supersoniques lancée

Dans sa version finale, l’appareil de Boom Supersonic devrait être capable de relier New York à Londres en seulement 3,5 heures. À titre de comparaison, le même trajet dure actuellement près de 8 heures avec les avions de ligne conventionnels. Boom Technology n’est toutefois pas la seule entreprise privée à s’intéresser aux vols commerciaux supersoniques. Stratolaunch développe par exemple un appareil qui devrait être capable de filer à Mach 5. La start-up américaine Hermeus Corporation travaille sur un aéronef supersonique dont la vitesse maximale prévue est de Mach 2,5.

La Chine vise, elle, à lancer un avion commercial pouvant voler à Mach 6. Plus d'infos : boomsupersonic.com.