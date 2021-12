Qui n’aime pas voyager ? Traverser des milieux inconnus, découvrir de somptueux paysages et de nouvelles cultures… Partir à l’aventure, tout simplement. Cela fait rêver n’est-ce pas ? Mais petit bémol, le simple fait de penser à prendre l’avion vous fait peur…

En réalité, ce n’est pas le fait de prendre l’avion qui fait peur mais l’infime possibilité que celui-ci se crash. Eh bien, sachez qu’il existe de nombreuses astuces pour survivre à un crash aérien ! Et voici 5 d’entre elles.

La règle des cinq rangées

Celle-ci est assez simple, et selon le professeur Ed Galea de l’Université de Greenwich, elle peut considérablement augmenter vos chances de survivre. Lors d’une simulation d’un crash aérien, ce professeur a découvert que les seuls survivants se trouvaient à cinq ragées ou moins de la sortie de secours.

Le choix de votre siège

Bien qu’aucune étude officielle n’appuie cette règle, le choix de votre siège peut tout de même augmenter vos chances de survie. Selon les statistiques, les meilleures places seraient les sièges du milieu qui se trouvent à l’arrière de l’avion. En effet, les sièges placés à l’arrière de l’avion sont ceux où il y a le moins de mortalité: 32%. Contrairement aux sièges avant et aux sièges du milieu possédant respectivement 38% et 39% de taux de mortalité.

L’emplacement de votre bagage à main

Ce détail se révèle en réalité très important en cas du crash de votre avion. Le meilleur endroit où placer votre bagage à main est en dessous de votre siège. Certes, l’espace pour vos jambes sera réduit. Mais mieux vaut avoir moins d’espace que de se retrouver avec les jambes cassées non ? En effet, en plaçant votre bagage à main à cet endroit, celui-ci évitera à vos jambes de se coincer sous votre siège lors d’impressionnantes turbulences.

Le choix de votre tenue vestimentaire

Aussi étonnant que cela puisse paraître, votre tenue vestimentaire lors du crash peut vous être d’une grande aide. En effet, il est préférable de porter des vêtements près du corps. Lors de l’accident, ceux-ci auront beaucoup moins de risques de s’accrocher à divers objets. Les vêtements moulants tels que des jeans ou des chemises peuvent également protéger vos membres des possibles coupures.

Il est également recommandé de porter des vêtements en matériaux naturels tels que le coton. Moins inflammables, ceux-ci vous protégeront beaucoup mieux en cas d’incendie. Bien entendu, privilégiez les baskets plutôt que les talons aiguilles pour partir à l’aventure.

Se préparer à l’impact

Cette astuce est sans doute l’une des plus importantes. Bien que cela semble plus facile à dire qu’à faire, se préparer à l’impact peut augmenter vos chances de survie. Rien de plus simple: il suffit de vous pencher en avant et de garder la tête près du siège qui se trouve devant vous. Cette position vous permettra de ne pas vous heurter la tête contre le siège de devant lors de l’impact du crash. Ainsi, toutes blessures secondaires seront évitées ! Vous êtes maintenant paré à prendre l’avion en toute sérénité grâce à ces astuces de survie !