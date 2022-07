Petnow, une application qui permet d’identifier un chien grâce à sa truffe, comme une empreinte digitale

Le flair du chien est un allié indispensable dans la recherche de stupéfiants, de victimes, voire de gibiers pour les chiens de chasse. Mais le museau du chien a aussi une autre particularité : celle d’être unique… En d’autres termes, l’empreinte de la truffe du chien est un peu comme nos empreintes digitales, chaque chien possède une truffe unique ! En Corée du Sud, une start-up vient de lancer une nouvelle application qui se base sur l’empreinte nasale du chien pour l’identifier… Nous connaissions l’identification par puce ICAD, ou via les médailles Petlink, il faudra désormais compter avec cette invention primée lors du dernier CES de Las Vegas. Son nom : Petnow… Découverte.

Petnow, c’est quoi ?

Cette nouvelle application se dote d’une intelligence artificielle qui va permettre d’enregistrer et d’interroger les empreintes nasales des chiens… Ainsi les propriétaires de chiens peuvent signaler la disparition de leur chien, et être avertis lorsque l’empreinte nasale a été identifiée par celui qui trouve l’animal perdu. Petnow espère ainsi construire un monde sans chiens perdus ou abandonnés.

Précise et rapide !

Selon l’entreprise, Petnow permettrait d’obtenir une précision de 98.97% pour l’identification de l’animal. Cette application se destine aux propriétaires dont les chiens ne sont pas pucés pour diverses raisons (coût, danger d’une anesthésie, caractère invasif, etc.). Pour utiliser Petnow, il suffit de prendre une photo de son chien avec l’application. L’intelligence artificielle repère alors le museau du chien, qu’elle scanne et détaille le plus précisément possible… Cette empreinte nasale est ensuite enregistrée sur l’application avec les coordonnées du propriétaire.

La start-up déclare au sujet de Petnow : “L’identification par l’IA à partir des empreintes nasales des chiens développée par Petnow Inc. peut aider les compagnies d’assurance et d’autres services liés aux animaux de compagnie, à savoir les hôtels, les cliniques ou les programmes de dressage, à mieux identifier les chiens en utilisant uniquement les smartphones et l’application” L’application est disponible sur AppStore ou sur Google Play et est totalement gratuite.

PetNow, pourquoi faire ?

La start-up qui a inventé cette application entend donner un moyen supplémentaire aux propriétaires de chien, pour les retrouver en cas de fugue… En Asie, elle espère également que cette application permettra à ceux qui n’ont pas les moyens de faire implanter une puce à leur animal d’utiliser l’application pour ne plus perdre leurs animaux. D’autres fonctionnalités sont à venir d’ici à la fin de l’année 2022 et notamment une version pour chats. Pour rappel, en France, l’identification par puce électronique est obligatoire pour tous les animaux nés après le 1er janvier 2012… Les chiens peuvent être identifiés dès l’âge de 4 mois et 7 mois pour les chats. Céder ou détenir un animal non identifié né après le 1er janvier 2012 est passible d’une amende de 750€.

Malheureusement, trop d’animaux ne sont pas encore identifiés et en cette période estivale, les fugues sont nombreuses et les abandons aussi malheureusement… Les refuges animaliers débordent d’animaux abandonnés et on ne peut que se dire que l’animal était devenu encombrant à l’arrivée des vacances. Faites identifier votre animal par puce électronique, offrez-lui une médaille Petlink, et essayez l’application Petnow, vous ne pourrez que le retrouver s’il vous échappe !