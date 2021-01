Design Rodar : un studio de design mexicain invente une Tiny House destinée aux sans-abris !

Nous aimons vous faire découvrir de ravissantes Tiny-House de propriétaires ingénieux, pour qui habitation rime avec Nature et écologie… Mais il existe aussi des Tiny-House qui ont une utilisation bien particulière et plutôt très intelligente !

C’est le cas d’une tiny house, toute de bleu, revêtue qui se trouve être une solution idéale et pérenne pour les sans-abris ! Le studio de design Andrés & José basé au Mexique propose de redéfinir l’espace public en implantant des micromaisons qui serviraient d’abri à ceux qui n’en n’ont plus !

Présentée à l’Open de design mexicain 2020, la micromaison de José Alvarez et Andrès Saenz pourrait offrir une solution mêlant l’art, l’architecture et l’utile ! Baptisée Design Rodar, et peinte en bleu France, elle intègre le véhicule et la maison en un seul bloc… Un moyen pour les sans-abris de pouvoir se déplacer et de ne pas dormir dehors.

Une vraie tiny-house qui se déplace !

Sa conception est la même qu’une tiny-house classique : un toit en triangle, une pièce minimaliste. Et évidemment de quoi dormir et se reposer. Grâce à la surélévation de la maison, le dessous se transforme en un formidable espace de rangement. A l’extérieur, avec ses roues latérales, elles ressemblent aux chariots des camelots que l’on rencontre beaucoup au Mexique.

Pour le moment à l’état de concept, elle pourrait selon les concepteurs permettre de repenser l’espace public et mettre fin aux tentes ou maisons de bric et de broc que les sans-abris utilisent. Les micromaisons peuvent donc être une excellente alternative pour ceux qui ne peuvent plus se loger, faute de moyens.

Mais également pour ceux qui vivent déjà à la rue, une micromaison ne comporte qu’un microtoit mais c’est bien mieux que pas de toit du tout ! Un joli projet de ce studio de design, nous ne savons pas s’il séduira les municipalités, mais l’idée nous semble excellente !

Plus d’infos :

Designer : Andrés & José

Site officiel : andresyjose.mx

Page Facebook : andresyjosemx

Page Instagram : andresyjosemx