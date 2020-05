Une américaine fabrique des poupées à l'image des enfants souffrant d'un handicap... Pour faire tomber les barrières et les différences !

Lorsque l’on est un enfant handicapé, ou que l’on est parents d’enfant handicapé, la différence n’est pas toujours simple à accepter… Les enfants ne se font pas de cadeau et l’humiliation n’est jamais loin ! Mais comment faire comprendre à un enfant handicapé, qu’il peut faire de sa différence, une force ?

Une américaine travaille depuis cinq ans sur d’étonnantes poupées destinées à faire tomber les barrières du handicap… Amy Jandrisevits, une américaine du Wisconsin, ancienne assistante sociale, fabrique depuis 2015 des poupées qui ressemblent trait pour trait aux enfants malades qui les reçoivent ! Quelle belle idée !

Lasse de voir que les poupées étaient toutes formatées pour ressembler aux enfants « valides » elle a eu une merveilleuse idée. Dans un coin de sa maison elle créé « A Doll Like Me » (Une poupée comme moi) et imagine des poupées « handicapées » ! Loin des diktats de la mode enfantine, elle propose à chaque enfant handicapé de recevoir une poupée qui lui ressemble.

Par exemple, le petit Keagan, atteint d’une maladie de peau rare que le couvre de tâches brunes a reçu une poupée avec les mêmes tâches brunes… Il apprend ainsi que ce n’est pas grave d’être différent puisqu’il peut s’identifier à son jouet préféré !

Crédit photo : A Doll Like Me

Les débuts d’A Doll Like Me :

En 2015, une maman demande à Amy de lui fabriquer une poupée amputée d’une jambe. Simplement pour montrer à sa fille, elle-même amputée que les jouets aussi peuvent être semblable à son handicap ! Depuis cette poupée amputée, ce sont 400 poupées qui ont rejoint les bras de petits handicapés.

Amy la créatrice de poupées au grand cœur !

Une poupée confectionnée à la main par Amy coûte environ 100$ mais tous les parents n’ont pas les moyens d’offrir un jouet de ce prix ! Amy a donc ouvert une cagnotte sur Go Fund Me (toujours en cours depuis 2015) …Les fonds récoltés permettent à Amy de continuer à produire ces jolies poupées et à les offrir à ceux qui n’en n’ont pas les moyens !

Il faut cependant s’armer de patience, car Amy confectionne chaque poupée à la main et… avec le cœur… Le temps d’attente est de deux ans environ… Mais que sont deux ans dans la vie d’un enfant qui se sent différent ? Une magnifique idée qu’Amy ne veut pas industrialiser… Ces poupées sont ses « bébés » et elle tient à les confectionner elle-même ! Bravo Madame !