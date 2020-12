Une impressionnante et luxueuse villa « Bauhaus » équipée d’un ascenseur pour voiture IdealPark

Avez-vous déjà pensé à avoir une maison équipée d’un ascenseur ? Certes, cette idée peut paraitre étrange, mais sachez qu’il s’agit d’un concept intéressant, surtout si vous avez une villa ou l’intention d’en construire une. En Allemagne par exemple, le designer Ulrich Reitenberger a construit une villa qui a la particularité d’être dotée d’un ascenseur à voiture fabriqué par IdealPark.

Une maison ultra moderne

Adoptant une architecture de type Bauhaus, ce bâtiment ultra confortable possède des structures entièrement en béton. Sa construction a quant à elle débuté deux ans plus tôt. Afin de garantir une apparence attrayante, Ulrich Reitenberger a opté pour une façade dotée de grandes ouvertures vitrées.

Décloisonnée, la villa a été conçue pour impressionner les adeptes de maisons ultra-modernes. Un accent a aussi été mis sur l’aspect écologique, comme en témoigne le fait que de panneaux solaires se trouvent sur le toit. Cela assure bien évidemment une indépendance énergétique.

Compte tenu de son statut, la propriété intègre également une piscine. Accessible depuis l’intérieur, notamment la cuisine, cette dernière se trouve juste à côté d’une rivière. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’emplacement a été choisi avec soin pour que le bâtiment et ses différents composants soit parfaitement en accord avec la beauté de la nature.

Un ascenseur à voiture dans une élégante villa

L’intérieur est marqué par la prédominance du bois et du béton. Ces matériaux ont été choisis afin de produire un look rustique tout en s’assurant de la solidité des murs. Pour atteindre l’étage, il faut passer par un escalier sculptural fait de béton et de cristal. Autant dire que les architectes n’ont rien laissé au hasard lors de la phase de conception de la villa.

Afin de faire ressortir un charme plus original, les meubles sont sur mesure. Et comme indiqué plus haut, cette villa comporte un ascenseur à voiture fourni par IdealPark. Capable de garer une voiture d’un poids maximal de 3,5 tonnes, cet équipement répond parfaitement aux exigences modernistes des propriétaires du lieu. De plus, une plateforme de 5960 x 2550 mm est prévue pour permettre de faire monter une petite voiture de tourisme ou une voiture de sport.

Avec ses 20 ans d’expérience dans le domaine de la conception d’ascenseurs, IdealPark a veillé à ce que l’ascenseur de cette maison située en Allemagne soit le plus sûr et le plus fonctionnel possible. Aussi, pour garantir une meilleure sécurité, un scanner laser est prévu au niveau du sol. On notera par ailleurs l’existence d’une porte coulissante latérale au rez-de-chaussée.

