6 astuces pour amplifier la diffusion de chaleur de votre poêle à bois (et pellets) dans toute la maison

Nous avons une passion que nous sommes peut-être nombreux à partager. Lorsque nous allumons notre poêle à bois, située dans la salle à manger, nous aimons approcher un pouf ou même un plaid moelleux et nous assoir au plus proche du poêle pour lire. Qui n’a jamais « posé ses fesses » au plus près du poêle ou tendu ses mains vers lui pour se réchauffer ? En effet, le poêle à bois ou à pellets chauffe bien plus autour de lui que si l’on s’en éloigne, une question de logique. Par ailleurs, s’il faisait aussi chaud dans toute la pièce qu’autour du poêle, nous pourrions presque vivre nus toute l’année. Il n’empêche que rediffuser cette chaleur accumulée autour du poêle pourrait permettre d’alléger votre facture. Voici six astuces pour que la chaleur de votre poêle soit diffusée au mieux dans votre pièce.

Astuce n° 1 : choisir l’emplacement adéquat

Si, dans votre maison, vous remplacez votre vieille cheminée par un poêle à bois, ne cherchez pas à l’installer ailleurs. Les anciens savaient optimiser la chaleur, et la cheminée était placée pour diffuser la chaleur dans la totalité de la pièce. Si vous installez un poêle à bois ou à pellets, généralement dans le salon, choisissez de le positionner comme élément central de votre pièce. Veillez aussi à ce qu’il ne soit pas trop éloigné des systèmes de ventilation, ou de la fenêtre.

Astuce n° 2 : cassez les murs !

Casser les murs n’est peut-être pas nécessaire, à moins de vouloir ouvrir votre cuisine, par exemple. En revanche, pour une meilleure diffusion de la chaleur, il peut être judicieux de laisser les portes ouvertes. Il vaut mieux, aussi, éviter les cloisonnements intérieurs, style paravent japonais ou autre. Laisser la chaleur circuler, c’est éviter de mettre des obstacles sur son chemin. Vous laisserez les portes de la salle de bain, et des toilettes fermées en revanche, ces pièces n’ont pas besoin d’être chauffées si elles ne sont pas utilisées.

Astuce n ° 3 : la ventilation de l’air et de la chaleur

Pour cette troisième astuce, c’est toujours la circulation de l’air qui entre en considération. Un air frais et sec est toujours meilleur diffuseur de chaleur qu’un air humide ! Afin de conserver une aération maximale, ouvrez les fenêtres 15 minutes par jour, c’est primordial. Vous pouvez aussi installer des VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) afin que l’air pollué de votre intérieur soit régénéré par celui, plus pur, de l’extérieur. Quant à l’ouverture des fenêtres, privilégiez les périodes de la journée, où la pollution est moindre. On évitera donc les ouvertures de fenêtres sur les pics de fréquentation du réseau routier : 7 h – 9 h / 12 h – 14 h / 17 h – 19 h.

Astuce n° 4 : un bon combustible pour une chaleur bien répartie

Opter pour un bois de qualité est essentiel pour garantir une combustion optimale et prolonger la durée de vie de votre système de chauffage. Cependant, les bénéfices ne se limitent pas à cela. Un bois de qualité se distingue également par son faible taux d’humidité, favorisant ainsi un allumage rapide et une diffusion efficace de la chaleur. Rappelons que le taux d’humidité du bois se mesure avec un hygromètre et ne doit pas dépasser 20 % selon le site Flamme Verte. Quant aux pellets de bois, leur taux d’humidité doit être compris de 0 à 10 % toujours selon les recommandations du site Flamme Verte.

Astuce n° 5 : le poêle canalisable

Le poêle canalisable présente la particularité d’être connecté à un réseau de conduits, permettant la distribution de la chaleur dans diverses pièces de la maison. De plus, il intègre son propre système de ventilation. Contrairement à certaines perceptions erronées, cette configuration ne génère qu’un faible niveau sonore et ne constitue pas une source de dérangement dans la vie quotidienne.

Astuce n° 6 : le ventilateur de poêle à bois

Certains diront que le ventilateur de poêle est un gadget destiné à ceux qui achètent tout ce qu’on leur propose. Des commentaires vont même jusqu’à dire qu’ils sont totalement inutiles et que nous ignorons de quoi nous parlons. Si nous parlons du ventilateur de poêle à bois et que nous en disons « du bien », c’est parce que nous l’avions testé ici, et qu’il est désormais en place depuis cette date.

Nous n’avons jamais prétendu qu’il était une « baguette magique » qui nous permettait de gagner des centaines d’euros sur notre facture. En revanche, nous pouvons vous assurer que malgré sa petite taille, il souffle bien la chaleur vers le centre de la pièce et assure donc une meilleure diffusion de la chaleur du conduit ! Que pensez-vous de ces conseils ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .