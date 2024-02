C’est quoi un poêle hybride (buche de bois et pellets) ?

Pour celles et ceux qui recherchent une alternative aux énergies fossiles que sont le gaz, et l’électricité, le bois est le plus plébiscité. Ainsi, le bois représente la principale source d’énergie renouvelable consommée en France, contribuant à hauteur de 35 % à la production d’énergies renouvelables en 2021. Actuellement, près de 7 millions de foyers français utilisent le bois comme moyen de chauffage selon l’ADEME. Pour les appareils utilisant du bois, vous avez le choix entre le poêle à bois, le poêle à granulés, et le poêle hybride. Ce dernier est le moins connu des trois, mais commence à gravir les échelons de la popularité. Il permet d’utiliser le bois et les pellets de bois dans le même appareil et offre donc deux possibilités de combustible. Mais, qu’est-ce qu’un poêle hybride ? Quels sont ses avantages, et ses inconvénients ? Et, combien coûte-t-il ? On vous explique tout immédiatement.

Un poêle hybride, qu’est-ce que c’est ?

Comme son nom l’indique, un poêle hybride est un appareil de chauffage capable d’accueillir des bûches de bois, ou des granulés de bois. Pour fonctionner, il dispose de deux chambres de combustion, l’une pour les pellets et la seconde pour les buches. La chambre de combustion principale sert de foyer pour brûler le combustible, puis une seconde chambre de combustion brûle les gaz et les particules générés par la première chambre. Ainsi, si vous souhaitez une petite chauffe le soir en rentrant du bureau, vous pouvez opter pour les buches. Et, pour un weekend bien au chaud et le maintien d’une température constante, vous utiliserez des pellets de bois.

Quels sont les avantages d’un poêle hybride ?

La plupart des poêles hybrides que l’on trouve sur le marché possèdent des rendements qui peuvent atteindre jusqu’à 90 %. Ce sont les appareils qui obtiennent l’un des plus hauts rendements actuels. De plus, la plupart des poêles hybrides sont des systèmes de chauffages centraux, et sont aussi utilisés pour chauffer l’eau chaude sanitaire. Certains modèles très élaborés peuvent chauffer plusieurs jours en toute autonomie, évitant ainsi le remplissage de bois, ou de pellets.

Un autre avantage étant celui de pouvoir choisir votre combustible selon vos besoins et vos envies, ce que ne permettent pas les appareils « mono combustible ». Ajoutons à ces avantages, une réduction des émissions de CO2 en comparaison avec les énergies fossiles, et donc un impact environnemental favorable. Enfin, reconnu comme un appareil écologique, il est éligible aux aides de l’État à condition d’être labellisé Flamme Verte 7*.

Quels sont les inconvénients d’un poêle hybride ?

Les principaux inconvénients associés au poêle hybride sont les suivants :

Le prix d’acquisition du poêle mixte est notablement supérieur à celui des modèles traditionnels. Ce coût varie généralement de 1 500 à 7 000 €, sans inclure les frais d’installation. Les poêles à bois classiques étant, eux, disponibles à partir de 400 €.

Vous devez disposer de deux espaces de stockage distincts : un pour les bûches, un pour les pellets, ce qui peut être problématique pour certains. De plus, il faudra évidemment prévoir de passer commande chaque année des deux combustibles.

La plupart des modèles de poêles mixtes ne peuvent pas fonctionner en cas de panne de courant. Toutefois, certains d’entre eux sont équipés d’un mode manuel pour pallier cette dépendance électrique.

Vous possédez déjà un poêle hybride ? Quelles conclusions pouvez-vous tirer de votre choix ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .