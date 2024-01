Poêle hydro bouilleur : comment produire de l’eau chaude avec un poêle à bois ?

Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe un type de poêle à bois encore méconnu appelé poêle hydro ou poêle bouilleur. Cet appareil de chauffage, qui fonctionne avec le bois, va pouvoir être votre seul système de chauffage. En effet, il a la capacité de chauffer l’air évidemment, et par ailleurs l’eau de vos radiateurs ou votre eau chaude sanitaire. Une solution pratique et économique puisque le bois reste le combustible le moins cher du marché selon le site Flamme Verte. Mais, qu’est-ce qu’un poêle bouilleur ? Comment cela fonctionne-t-il ? Quel est son prix, ses avantages et ses inconvénients ? On vous explique tout en détail.

Un poêle hydro ou poêle bouilleur, qu’est-ce que c’est ?

Un poêle bouilleur est un appareil de chauffage qui utilise le bois comme combustible pour chauffer en même temps l’air ambiant dans la pièce où il est installé et de l’eau. Il peut être à bois, à granulés ou mixte et est couplé avec le circuit d’eau qui alimente vos radiateurs et vos robinets. La chaleur émise par la combustion du bois est utilisée pour chauffer l’eau, grâce à un système d’échangeur calorifique « caché » à l’intérieur. Dès l’allumage, la chaleur va donc chauffer l’eau qui sera stockée dans un ballon tampon, comme celui d’un chauffe-eau à cumulus. Certains poêles bouilleurs peuvent aussi avoir la fonction de cuisinière, mais cela impose de l’installer dans une cuisine. Il peut remplacer une chaudière classique, mais dans ce cas, sert de chauffage, sans pouvoir profiter du feu dans le salon !

Comment fonctionne un poêle bouilleur ?

Le système de fonctionnement est relativement simple, puisqu’il suffit de placer du bois dans le foyer du poêle à bois bouilleur. Le bois est ensuite brûlé, générant de la chaleur. Ensuite, une partie de la chaleur produite est utilisée pour chauffer l’air ambiant de la pièce dans laquelle se trouve le poêle. Le poêle est équipé d’un échangeur de chaleur qui transfère une partie de la chaleur produite vers un circuit d’eau. L’eau est chauffée par cette chaleur provenant du foyer. L’eau chauffée circule dans un système de tuyauterie connecté au poêle. Cette eau chaude peut être utilisée de différentes manières, notamment pour chauffer d’autres pièces de la maison, alimenter des radiateurs, fournir de l’eau chaude sanitaire, voire être utilisée dans un plancher chauffant.

Comment installer un poêle bouilleur ?

Puisqu’il permet de chauffer l’eau, et l’air, si vous possédez déjà une chaudière gaz, par exemple, il peut la remplacer, car les canalisations d’eau vers les radiateurs sont déjà en place. Rappelons que le remplacement des chaudières gaz, par une chaudière gaz sera bientôt interdit, le poêle bouilleur pourrait donc être une alternative intéressante. Si vous optez pour ce choix, vous possédez déjà les éléments essentiels pour l’installer : le conduit d’évacuation des fumées et le système de canalisation. Peut-être devrez-vous ajouter un cumulus si votre chaudière est équipée d’un chauffe-eau instantané. De plus, il faudra tout de même prévoir de la place pour le stockage du bois de chauffage ou des granulés de bois.

Combien coûte l’installation d’un poêle bouilleur ?

Le prix varie en fonction du matériel choisi, et de votre région. Il faut tabler sur une fourchette située de 1 000 à 4 000 € selon sa puissance, sa marche et sa qualité. On en trouve un modèlesur Amazon au prix de 1299 € (-8 %). Attention cependant à choisir plutôt des marques renommées, car le poêle à bois bouilleur est un matériel sophistiqué qui doit parfaitement être sécuritaire. Le poêle bouilleur est un poêle à bois ou granulés, il est donc éligible, comme le poêle à bois simple, à différentes aides de l’état.

Néanmoins, pour en bénéficier, vous devrez faire appel à une entreprise RGE (Reconnu Garant de l’Environnement.) Bien entendu, si vous vous en sentez capable, il existe des poêles bouilleurs vendus autour de 1 500 €, mais ils seront à installer vous-mêmes. Attention, vous ne bénéficierez dans le cas d’une installation personnelle, d’aucune aide de l’état, ni d’aucune garantie quant à la conformité de votre installation. Le poêle bouilleur utilise du bois, un combustible qui dégage de fortes quantités de monoxyde de carbone, si des fuites apparaissent, vous prenez un danger mortel pour tous les habitants de la maison !

Quels sont les avantages d’un poêle bouilleur ?

Opter pour un poêle à bois bouilleur permet une gestion économe de l’énergie. En choisissant le bois comme source de chauffage, vous faites un choix écologique et économique. Écologique, car le bois de chauffage, ou les granulés, sont des combustibles renouvelables. Si vous choisissez du bois produit localement, il est généralement issu de forêt gérées durablement, ou pour les pellets de résidus de scierie ou d’élagage. De plus, ce type de poêle permet de cumuler deux fonctionnalités pour un coût d’installation relativement raisonnable. En effet, il assure non seulement le réchauffement de l’air ambiant, mais également la production d’eau chaude pour divers besoins tels que le chauffage central, l’eau sanitaire ou même des applications industrielles. De plus, et c’est la raison pour laquelle le choix du poêle est important, certains modèles de poêles à bois bouilleurs sont spécifiquement conçus pour être plus efficaces, réduisant ainsi les émissions de polluants atmosphériques par rapport aux anciens modèles.

Quels sont les inconvénients d’un poêle bouilleur ?

Bouilleur ou non, le poêle à bois ou à granulés reste un appareil de chauffage qui demande un entretien régulier. En effet, il faut le nettoyer au moins chaque semaine (vitre, tiroir à cendres, foyers) et ramoner les conduits au moins une fois par an, voire deux lorsqu’il est utilisé en permanence. Cela implique donc que pendant ce temps de nettoyage, il n’y a ni chauffage, ni eau chaude. Concernant les coûts, les poêles à bois bouilleurs peuvent initialement représenter une dépense plus élevée par rapport aux modèles traditionnels. Cette différence de coût s’explique par la complexité de leur conception et par leur capacité à chauffer l’eau en plus de l’air ambiant. Enfin, le dernier inconvénient concerne le lieu de stockage du combustible. Que vous choisissiez le bois de chauffage ou le pellet de bois, les deux nécessitent une place conséquente pour avoir toujours du combustible à portée de main ! Par conséquent, le poêle bouilleur se destine plutôt aux maisons individuelles (avec jardin ou annexe) qu’aux appartements évidemment. Pour terminer, sachez que le poêle bouilleur nécessite un temps de chauffe plus long pour atteindre une température d’eau ou d’air optimale. Connaissiez-vous l’existence de ce type de poêle à bois ? Peut-être est-ce déjà votre système de chauffage ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

