Comment entretenir une serre tout au long de l’année ?

Lorsque vous souhaitez manger des légumes frais toute l’année ou presque, la serre se révèle être la meilleure alternative… Vous allez pouvoir y faire germer tranquillement vos fruits et légumes avant de les replanter au potager, ou cultiver des espèces saisonnières, bien à l’abri dans votre serre. C’est un endroit idéal pour faire pousser les espèces qui apprécient la chaleur, mais il existe quelques trucs à connaître pour en tirer le meilleur parti. Avec le dérèglement climatique, il se peut que les cultures se modifient pour s’adapter au changement. Grâce à une serre, vous pourrez continuer à cultiver la plupart des espèces en les protégeant du froid, mais aussi de la chaleur. Voici quelques trucs pour avoir de superbes fruits et légumes au fil des saisons…

Les généralités à connaître…

Quelle que soit la saison, la première des choses à faire est d’éviter tout risque d’infection de vos plantes; une plante infectée pourrait en effet contaminer la totalité de votre serre. Il faut donc nettoyer environ une fois pas mois votre serre de fond en comble : poussière, vitres, nettoyage de la structure en acier ou bois, vérification de l’apparition de pourrissement du bois ou de rouille sur le métal… Et évidemment, on évite les produits chimiques pour nettoyer les vitres ou le sol: le vinaigre blanc fera parfaitement l’affaire…

Avant l’hiver…

A cette époque de l’année, l’entrée de la lumière et de la chaleur est primordiale pour la croissance de vos végétaux, il faudra donc ôter les protections de vos vitres et laisser pénétrer la lumière naturelle. Cela assurera la photosynthèse et la croissance des plantes. Par temps sec, même en hiver, ouvrez votre serre une heure ou deux dès que possible: le renouvellement de l’air confiné est également très important.

Avant le printemps…

Au printemps, c’est le temps des semis. Il faudra donc “faire un peu de place”, nettoyer et ranger l’intérieur en créant des espaces libres pour entreposer vos futures plantations. Commencez toujours par ranger le haut de votre serre et conserver les étagères du bas pour les barquettes et pots stockés à l’automne. Supprimez les mauvaises herbes et réalisez un apport de sable ou de terreau si vos plantes en ont besoin.

Et pendant l’été…

L’été est la période la plus délicate pour une serre, car la température peut y monter très vite et très fort… Il faudra donc équiper les vitres avec des toiles d’ombrages ou « rideau de soleil » afin de réduire l’impact de la chaleur directe sur vos plantations. Un rideau de soleil réduit de 40% en moyenne la lumière, et protège vos plantations d’éventuelles brûlures. Il faut également maintenir une humidité permanente dans la serre à cette époque, soit en arrosant chaque soir après 20h ou chaque matin avant 8h, soit en disposant des bacs remplis d’eau dans la serre. L’évaporation de l’eau permettra de maintenir un taux d’humidité constant et vos plantes vont adorer ! Il faudra également penser à ouvrir la serre tous les jours en fin de matinée, là où il fait le plus chaud.

Au début de l’automne…

La serre va en général se mettre en « sommeil » pendant cette période. Il faudra continuer à la nettoyer une fois par mois, et arracher toutes les mauvaises herbes… Pour conserver un maximum de chaleur, vous pourrez couvrir les vitres avec du papier bulle ou de l’isolant. Et vérifiez les joints de votre serre, qui pourraient laisser passer de l’air trop froid pour vos plantations.