Poêle à bois : les inconvénients de la bûche de ramonage que les vendeurs se gardent bien de mentionner

Voici venu le temps, non pas des rires et des chants, mais celui de rallumer le chauffage. Les radiateurs, les chaudières, les poêles à pellets et à bois vont reprendre du service dans quelques jours. L’été est fini, place à l’automne, ma saison préférée pour ses couleurs ! En termes de chauffage, ce n’est pas celle que je préfère, mais il faut faire avec, et je vais devoir rallumer mon poêle à bois. Avant cela, je procède toujours, malgré un ramonage par un professionnel, comme imposé par le Décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023, à un second ramonage fait par mes soins, avant la mise en route de mon poêle. Je me suis alors interrogée sur la buche de ramonage, qui paraît plus simple à utiliser que mon vieil hérisson qui me colle de la suie partout ! Alors, la buche de ramonage, bonne ou mauvaise idée ? Je vous explique tout immédiatement.

Une buche de ramonage qu’est-ce que c’est ?

La bûche de ramonage ressemble à une bûche de bois. Cependant, elle est conçue pour aider à nettoyer les conduits de cheminée et éliminer les dépôts de suie et de créosote qui s’accumulent lors de la combustion de bois. Généralement, elle est constituée de divers ingrédients chimiques qui se libèrent lors de sa combustion. Ces substances se libèrent lorsqu’elle est brulée et entrainent un effet catalytique sur la créosote, et sur la suie. Ainsi, elles sont composées de sels métalliques qui favorisent la désagrégation de la créosote accumulée dans le conduit de cheminée. Elles sont également constituées de sciure de bois compressée, la base de la bûche. De plus, on trouve par ailleurs des substances chimiques qui réagissent avec la créosote, une substance inflammable, que l’on peine à retirer dans les interstices d’un conduit, avec un kit de ramonage classique.

Comment la buche de ramonage agit-elle sur votre conduit ?

Comme je vous l’ai déjà indiqué, les substances chimiques de la bûche de ramonage agissent principalement sur la créosote. Cette dernière est un résidu inflammable dangereux, se forme dans les cheminées après la combustion du bois. Les gaz libérés par la bûche de ramonage transforment la créosote en une substance plus friable et moins inflammable, qui peut ensuite être évacuée sous forme de cendres ou de petits fragments.

Quels sont les avantages d’une bûche de ramonage ?

Le premier avantage, et je peux en attester, étant d’être plus simple à utiliser que le fameux hérisson ! Je mets la bûche dans mon poêle, vidé des cendres, et sans aucun autre combustible, et je patiente le temps de sa combustion. Celle-ci détruit la créosote, et réduit, par conséquent, le risque d’incendie ou de ce que l’on appelle « un feu de cheminée ». De plus, et je l’ai aussi remarqué, après avoir utilisé ma bûche de ramonage, si je procède à un ramonage manuel, je récupère davantage de résidus, signe que la créosote a bien été atteinte par les substances chimiques.

Quels sont ses inconvénients ?

Attention, la bûche de ramonage est un produit d’appoint, elle ne remplacera JAMAIS le ramonage mécanique, qu’il soit réalisé par un professionnel, ou par vous-même. Elle s’utilise une à deux fois par an, en complément d’un ramonage mécanique. De plus, veillez à respecter à la lettre, la notice d’utilisation de votre bûche de ramonage, car une mauvaise utilisation ou une suraccumulation de créosote malgré la bûche peut quand même provoquer des incendies.

Enfin, sachez que le certificat fourni par les fabricants de bûche de ramonage pourrait n’avoir aucune valeur pour votre assureur, en cas d’incendie. Et, se battre contre un assureur, est souvent peine perdue ! Et, vous ? Utilisez-vous déjà une bûche de ramonage ? Et, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

