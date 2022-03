WhatsApp : les 4 nouvelles fonctionnalités que tout le monde attendait

Nous sommes plus de 2 milliards dans le monde à utiliser le réseau social Whatsapp, qui se classe juste après Facebook (2,895 milliards) et YouTube (2,291 milliards). Whatsapp est un système de messagerie instantané dont la toute première version a été lancée en janvier 2009. Depuis cette date, elle n’a cessé de se développer et de s’enrichir de nouvelles fonctionnalités. L’une d’elles qui est actuellement fonctionnelle pour les bêta-testeurs permet de faciliter la recherche d’un mot-clé dans une conversation. Mais elle n’est pas la seule nouveauté attendue pour 2022. L’objectif de Whatsapp étant de faire des mises à jour régulières sans pour autant révolutionner le fonctionnement à chaque fois. Mais alors comment effectuer une recherche par mot-clé ? On va tout vous expliquer.

La fonctionnalité « recherche » fera son apparition

Concrètement, si on ne sait pas que ce bouton existe, il est difficile de le trouver ! La fonction recherche de mots clés se trouve à droite de votre contact ou du groupe, juste à côté du bouton « appel » représenté par un téléphone. En cliquant sur les trois petits points, vous aurez le mot « rechercher » . Entrez le mot clé et il s’affichera en jaune dans votre conversation. Ceci est donc ce que vous voyez actuellement sur votre application Whatsapp. Les bêta-testeurs, eux, disposent de ce bouton, directement en affichant le contact ou la conversation de groupe. Whatsapp supprime donc une étape pour pouvoir gagner du temps sur la recherche de mot clé. C’est parfois assez fastidieux lorsque la conversation est très animée :).

La fonctionnalité “cacher votre connexion à certains contacts”.

Avouons que, parfois, on aimerait bien que les autres ne voient pas que nous sommes connectés ! D’ici quelques mois, cette opération devrait être possible. La nouvelle fonctionnalité devrait permettre de cacher sa connexion à certains contacts choisis en amont. Cette nouvelle fonction devrait aussi permettre de consulter le statut « dernière vue » de tous les contacts.

La fonctionnalité “partager un message dans plusieurs groupes” en même temps

Imaginons que vous animiez plusieurs groupes, que les personnes de chaque groupe soient différentes. Votre problème étant que vous avez le même message à envoyer à plusieurs groupes. Aujourd’hui, à part copier le premier message, puis le coller sur les autres conversations, on ne peut pas vraiment faire autrement. Mais demain, une fonctionnalité devrait permettre de partager le même message en même temps sur 10 groupes différents au maximum. Pour utiliser cette fonction, il faudra normalement être administrateur de chaque groupe.

La fonctionnalité « Lire plus tard »

La fonctionnalité « Lire plus tard » devrait bientôt apparaître sur nos applications. Cette fonction de messages archivés devrait permettre de ne plus recevoir de notification de tchat si la fonction est activée sur une discussion. Le mode vacances devrait aussi faire son apparition et c’est une bonne nouvelle ! Concrètement, il devrait être possible de choisir une conversation, de la passer en « mode vacances » pendant un temps donné, et de ne plus voir aucun message. Histoire de profiter vraiment de vos vacances au soleil, ou ailleurs !