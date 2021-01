Zone Téléchargement et Extreme Download bloqués par plusieurs fournisseurs d’accès internet

Depuis un certain temps, des utilisateurs se plaignent de ne plus avoir accès à leur plateforme de téléchargement favori. En fait, c’est quelque chose de normal étant donné qu’en raison d’une décision judiciaire, le site a été ajouté par les opérateurs sur une liste noire. Les abonnés ne peuvent donc plus s’y rendre.

Pour ce faire, les fournisseurs d’accès internet ont modifié leurs DNS. Si vous ne le savez pas encore, un Domain Name System (DNS) est un gigantesque annuaire dont le rôle est de convertir les noms de domaine internet en adresses IP.

Avant de pouvoir se rendre sur la Toile, un utilisateur doit avoir accès aux DNS de son FAI. Dans ce cas précis, cet accès a été désactivé. Il faut savoir que les fournisseurs d’accès internet utilisent également cette technique pour empêcher l’accès à certains sites jugés dangereux pour l’ordre public ou proposant du contenu portant atteinte aux bonnes mœurs.

Comment passer outre le blocage ?

Pour pouvoir continuer à visiter les sites bloqués, il suffit de modifier les DNS de votre ordinateur ou de votre modem/routeur. À noter qu’il s’agit d’une démarche tout à fait légale. Pour changer de DNS sous Windows, rendez-vous dans Centre Réseau et partage depuis le panneau de configuration. Une fois dedans, cliquez sur Modifier les paramètres de la carte.

Pointez le curseur sur la connexion que vous souhaitez modifier, puis cliquez à droite pour faire apparaitre Propriété. Choisissez Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) ou Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6) et accédez à Propriétés.

Il est possible également de modifier directement les DNS de votre box ou de votre routeur si vous ne souhaitez pas modifier chaque ordinateur un à un sur votre réseau.

Dans la ligne du DNS, modifiez les serveurs DNS par une des adresses suivantes.

Cloudflare : 1.1.1.1

Google : 8.8.8.8

Google (bis) : 8.8.4.4

Validez en appuyant sur OK.

Changer de DNS sous macOS, Ubuntu et sur mobile

Sous macOS et Ubuntu, ouvrez Préférences Système, puis choisissez Réseau. Choisissez la connexion que vous souhaitez utiliser. Cliquez sur le bouton Avancé. Ensuite, cliquez sur l’onglet DNS puis sur (+) pour ajouter un nouveau DNS. Il ne vous reste plus qu’à saisir l’adresse 1.1.1.1 et appuyer sur OK.

Sur Android et iOS, il existe des applications qui permettent de changer de DNS en un clic. En fait, celles-ci se chargent des paramétrages nécessaires. Il suffit du coup d’appuyer sur le bouton « activer » pour changer de DNS. Parmi les applis les plus populaires en la matière, il est possible de citer WARP. Il s’agit à la fois d’un service de modification de DNS et d’un service VPN gratuit.

Téléchargement illégal

Nous tenons par contre à souligner que Neozone n’encourage pas le téléchargement illégale. Si vous téléchargez illégalement (contenu protégé par le droit d’auteur) une série, un film ou de la musique, vous vous exposez à un 1er avertissement de la Hadopi par mail, puis un 2ème par courrier. En cas de récidive et après 2 avertissements, vous risquez d’être poursuivi en justice et d’être condamné à une lourde amende.