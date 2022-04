Bako Motors : Qorax, une voiturette électrique et solaire pour la livraison du dernier kilomètre sans carbone

Dans un pays comme la Tunisie où le soleil est au rendez-vous chaque jour de l’année ou presque, de nouveaux véhicules insolites mais utiles feront bientôt leur apparition… Et utiliser le soleil pour faire avancer des camionnettes, en voilà donc une bonne idée ! C’est en tout cas celle du Qorax, qui recharge ses batteries grâce à l’énergie solaire, et pendant qu’il roule ! Cette ingénieuse idée est celle de Bako Motors et de son ingénieur Boubaker Siala. La start-up tunisienne a conçu le Qorax comme une alternative aux moteurs thermiques, qui selon eux, ne seront bientôt plus viables économiquement parlant… Présentation.

Bako Motors c’est qui ?

Bako Motors est une startup tuniso-allemande qui développe des véhicules électriques solaires. Ils souhaitent proposer des solutions de transport haut-de-gamme, économiques et 100% durablesو alimentées par le soleil de l’Afrique. La start-up se concentre sur le dernier kilomètre et entend proposer des produits parfaitement conçus et fabriqués pour les zones urbaines. Les petites voitures électriques solaires se destinent aux entreprises ou livreurs autoentrepreneurs, pour faciliter le transport des marchandises, du point de retrait jusqu’à la porte du destinataire.

La voiture électrique solaire Qorax c’est quoi ?

Le Qorax est donc l’outil idéal pour les livraisons urbaines, avec un coût de revient ultra compétitif de 0.45 euros pour 100 kilomètres. Difficile de trouver moins cher ! Le but étant d’offrir à tous une solution de mobilité abordable. Sa capacité de chargement étant de 350 kilos, il peut transporter de nombreux colis dans sa malle… Côté autonomie, il peut assurer 200 kilomètres et peut atteindre une vitesse maximale de 45 km/h, ce qui semble parfait pour la ville, où la vitesse est souvent limitée en deçà de 50 km/h. Pour la recharge, il aura besoin de 5 à 6 heures sous le soleil tunisien, et peut bien sûr se recharger en roulant… Si toutefois, le soleil ne brillait pas assez fort, il pourra se recharger sur une prise domestique et repartir pour de nouvelles aventures.

Une date de commercialisation ?

Bako Motors espère rapidement exporter les Qorax dans le monde entier, mais, en attendant, 70 modèles sont déjà en production pour le marché tunisien. La livraison des premiers modèles est prévue pour le mois de juin 2022, et chaque modèle coûtera environ 3700€, ce qui reste raisonnable pour un petit véhicule qui ne coûtera rien en carburant. D’ici 2023, Bako Motors compte monter une filiale au Nigéria et une usine en Arabie Saoudite… Le petit Qorax a sûrement un bel avenir devant lui, et il faut avouer qu’il est très ingénieux ! Pour rester informé de sa disponibilité et pouvoir le précommander, il est possible de s’inscrire via le site Internet Bako Motors. Mais attention, rien ne dit qu’il sera homologué en France, même si vous parveniez à le faire venir de Tunisie !