Après les motos électriques CE02 et CE04, le constructeur allemand BMW dévoile un nouveau modèle de vélo électrique : le i Vision AMBY. Et c’est toujours durant le salon IAA Mobility de Munich que BMW a dévoilé son nouveau bijou. Un look ultra sportif, et une autonomie à la limite du concevable de 300 kilomètres, c’est l’annonce fracassante faite par le constructeur.

Cependant, au vu des capacités dévoilées, on peut se demander s’il s’agit vraiment d’un vélo électrique, ou d’une moto ! Toujours est-il que dans sa configuration actuelle, il ne sera pas homologué en France en tant que vélo. Explications.

Un vélo électrique très futuriste

Si l’on en croit la présentation de son nouveau modèle i Vision AMBY, il aurait donc une autonomie de 300 km, et pourrait rouler à une vitesse maximale de 60 km/h en fonction des configurations de roulage. BMW en a profité pour également présenter la Motorrad Vision AMBY, qui est pour le coup et sans contestation, une moto électrique.

Cet i Vision AMBY est issu de la gamme Adaptative Mobility qui propose une série de véhicules électriques qui peuvent s’adapter aux conditions de la route, et qui pourrait faire changer les réglementations; c’est en tout cas ce que laisse entendre BMW.

Ainsi, via une application dédiée, la vitesse du vélo pourrait s’adapter à la route automatiquement, ce qui reviendrait donc à brider le vélo à 25 km/h sur une piste cyclable, à 45 km/h sur routes en agglomération ou à 60 km/h sur routes hors agglomération. Et tout cela serait possible grâce à la géolocalisation.

L’application n’a pas fini d’étonner: elle sera également une clé pour déverrouiller le vélo, et sera l’ordinateur de bord du vélo… Immatriculation, certificat d’assurance, plus besoin de s’encombrer de papiers.

Ses caractéristiques techniques

Le i Vision ne sera probablement pas un vélo électrique accessible à tous les budgets: les performances annoncées de cet engin laissent présager d’un prix élevé malgré les différentes aides à l’achat possibles.

Techniquement, il est monté sur deux grandes roues de 27.5 pouces et son guidon se trouve assez bas. Les performances de la batterie ne semblent pas affecter son poids puisqu’il ne pèserait qu’une trentaine de kilos. Il semblerait également qu’il dispose d’un système de frein ABS, et donc comme dit plus haut, d’une autonomie de 300 km bridé à 25 km/h ou de 75 km à 60 km/h.

Non homologable en France en l’état

Comme nous vous le rappelions, en France, un vélo électrique ne doit pas dépasser les 25 km/h; le BMW i Vision n’entrerait donc pas dans les clous puisqu’il peut atteindre les 60 km/h, et ce même si son réglage se fait automatiquement en fonction des routes empruntées.

En France, il serait donc considéré comme un scooter électrique et nécessiterait un permis A1, B ou AM (ex BSR). Et s’il est considéré comme un scooter électrique, il ne pourra donc plus emprunter les pistes cyclables limitées à 45 km/h en France.

A moins que ce genre d’engin ne fasse bouger les législations européennes, BMW semble plus vouloir prouver sa capacité à concevoir des engins nouvelle génération qu’à produire des produits commercialisables auprès du grand public.