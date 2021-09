Candela C-POD : un moteur de bateau électrique révolutionnaire “le plus efficace jamais conçu”

La transition écologique consiste à mettre en œuvre des programmes de développement durable pour réduire l’impact des activités humaines sur l’environnement. La réduction des émissions de CO2 fait partie de ses principaux objectifs. Rappelons que le gaz carbonique est un gaz à effet de serre avec une forte concentration dans l’atmosphère terrestre.

La hausse de cette concentration – dont les énergies fossiles sont responsables – contribue à accélérer le changement climatique. Il faut donc reconsidérer la façon dont on consomme et produit l’énergie. Cela consiste en partie à abandonner les moteurs à combustion pour nos véhicules.

Un acteur incontournable de la transition écologique

Les discussions sur la transition vers les moteurs électriques concernent surtout les voitures. Les moteurs hors-bord à combustion sont rarement évoqués, alors qu’ils le devraient. Cela a motivé le constructeur suédois Candela à travailler sur des solutions comme le C-POD.

Candela s’impose désormais comme un acteur incontournable de la transition écologique dans le Vieux Continent. Le constructeur suédois se spécialise dans la conception de solutions de propulsion électrique pour bateaux. Dans sa mission, il ne se limite pas à remplacer le combustible par l’électrique. L’entreprise entend également proposer des alternatives plus performantes, mais avec la pollution en moins. Ce qui amène ainsi à l’innovant Candela C-POD.

Sans les défauts d’un moteur à combustion

Son design ne ressemble en rien aux moteurs hors-bords traditionnels. Le nouveau moteur électrique se présente sous la forme d’une torpille. Il ne comporte pas de bloc-moteur situé dans un boîtier au-dessus de la ligne de flottaison. Le dispositif se débarrasse de la longue mécanique de transmission jusqu’aux pales rotatives. À noter que la présence d’une telle structure implique une perte de la puissance de propulsion et beaucoup d’entretien.

Le bloc-moteur du Candela C-POD est directement relié à ses pales rotatives. La configuration offre un niveau de performance supérieur à celui des moteurs à explosion. Le dispositif fonctionne de manière totalement silencieuse et sans la moindre émission de CO 2 . Il bénéficie également d’une conception en matériaux composites à base de fibre de carbone et ne nécessite ni vidange ni entretien périodique.

Le Candela C-POD en quelques chiffres

Le nouveau moteur électrique de Candela peut équiper un bateau de moins de neuf mètres de long. Il faut également compter une capacité de 12 personnes. Selon ces deux paramètres, la puissance de 50 kW du C-POD permet d’atteindre une vitesse jusqu’à 55 km par heure.

Par ailleurs, deux unités sont indispensables pour la propulsion d’un bateau avec une capacité de 30 personnes. Notons que l’engin ne pèse que 26 kg, ce qui est largement inférieur au poids d’un moteur à combustion. Le Candela C-POD va-t-il remplacer les moteurs hors-bords actuels ? Sa démocratisation dépendra surtout de son prix !