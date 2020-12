CrossCamp : le van à toit relevable conçu par Toyota et PSA

Ils deviendront peut-être bientôt le mode de vacances préférés des français. Les ventes de camping-cars explosent depuis le premier confinement et une nouvelle marque fera bientôt son apparition en France. Issue d’une collaboration entre le japonais Toyota et le français PSA, le CrossCamp n’est pas un camping-car classique.

Et d’ailleurs, le CrossCamp affiche l’objectif de conquérir un nouveau public. CrossCamp est produit par Dethleffs sur Toyota ProAce, et il se présente comme un van à toit relevable. Il devrait être disponible en France à l’automne ! Le van revient en force, nostalgie d’une époque où il faisait bon vivre peut-être ?

Une des bonnes opérations pour le CrossCamp, est de s’allier avec le groupe PSA, Toyota bénéficie des moteurs HDI du Citroën Jumpy ou du Peugeot Expert. Et bien sûr, on trouve à l’intérieur, tout le confort : affichage tête haute de la vitesse, boîte auto, régulateur de vitesse, écran tactile et GPS, direction électrohydraulique. Finalement le CrossCamp c’est un véhicule particulier transformé. Et c’est plutôt tendance de transformer des voitures mais là, ce sera « de série ».

Inspiré du California de Volkswagen et du Pössl Campster, il montre déjà ses courbes et ses aménagements intérieurs. Banquette convertible, bloc cuisine amovible, double accès latéral… Même si en mode roulant, il peut accueillir jusqu’à 7 personnes, il peut en accueillir 4 pour dormir… Peut-être 6 si vous rajouter le LIDAMI sur les sièges avant ? Il intègre également un nouveau système de verrouillage qui protège la toile du toit des pincements.

Le CrossCamp est déjà disponible en France au prix de départ de 44 999€ chez 28 concessionnaires français. Un prix raisonnable pour ce camping-car familial initié par une caisse de Toyota Ace au départ.