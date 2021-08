Dacia Dokker Camperiz : le camping-car le moins cher du marché ?

En ces temps difficiles d’un point de vue sanitaire, réserver des vacances devient un véritable défi ! De nos jours, bon nombre de vacanciers adoptent la solution des camping-cars. Mais acquérir le camping-car parfait n’est pas toujours facile…

Le marché de camping-car étant de plus en plus sollicité, nous trouvons tout type de véhicule et pour tous les budgets ! En Espagne, la star des camping-cars est, sans aucun doute, le Dacia Dokker Camperiz. Ce petit bijou est un camping-car low cost pour une évasion garantie ! Seul point négatif, le Dacia Dokker Camperiz n’est, malheureusement, plus disponible à la vente dans l’Hexagone.

Description de l’utilitaire

La marque automobile Dacia a pensé un camping-car qui s’adapte à tout ! Grâce à sa longueur de 4,39 m et sa hauteur de 1,85 m, le Dacia Dokker Camperiz est particulièrement compact. Cependant il regorge d’innovation plus pratiques les unes que les autres ! Doté de deux portes latérales coulissantes le Dacia Dokker Camperiz dispose d’un vaste espace de chargement.

De plus, il comporte plusieurs espaces de stockage, et notamment de nombreux tiroirs de rangement. Ce qui vous permet de ranger tout le matériel nécessaire pour partir à l’aventure ! Pour finir, Camperiz a pensé un module amovible venant se fixer dans le coffre. Ce qui permet d’emmener tout le nécessaire pour transformer le ludospace roumain en un véritable camping-car.

Ajouter à cela, ce ludospace contient également un bon nombre de meubles et d’électroménagers pour un confort garanti ! Parmi eux, vous trouverez un évier, un réfrigérateur avec 30 l de capacité, une réserve d’eau de 25 l, des WC chimique et même une cuisinière à gaz portative.

Dacia Dokker Camperiz, un camping-car malin

Ce qui fait du Dacia Dokker Camperiz un camping-car malin, est sa capacité à s’adapter. En effet, son espace restreint a été totalement imaginé pour vous donner un certain confort. Alliant confort, sécurité et liberté, ce camping-car offre une tranquillité d’esprit à ne pas négliger ! Grâce à ses nombreux systèmes de protection active et passive le Dacia Dokker Camperiz vous permet de partir à l’aventure en toute sérénité. Parmi ses systèmes de protection nous trouvons : une double batterie, un chauffage statique ou encore un navigateur GPS intégré.

Est-il possible de dormir dans le Dacia Dokker Camperiz ?

Concernant l’espace de couchage, il ne faudra pas être trop gourmand. Avant d’acquérir ce camping-car, il faut savoir qu’il ne comprend que 3 places de couchages. Ce qui veut dire que seulement 2 adultes et 1 enfant pourront partir à l’aventure avec le Dacia Dokker Camperiz. Mais ceci est seulement possible en cochant l’option correspondante.

Cette option vous fera profiter d’une tente de toit s’ajoutant à la banquette arrière qui peut être transformée en couchage. Celle-ci vous offrira un couchage d’une dimension de 120 cm de large et de 190 cm de long.

Sa motorisation et son prix

Au niveau de sa motorisation, le Dacia Dokker Camperiz est doté d’un moteur 4-cylindres diesel avec une puissance de 95 ch. Mais ce qui fait de lui le camping-car le plus accessible du marché est son prix. Très abordable, le Dacia Dokker Camperiz se vend au prix de 19 995 euros. De quoi satisfaire la plupart des budgets !