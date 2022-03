Ducati : deux vélos électriques luxueux et hors de prix

Il nous arrive parfois de vous présenter les plus luxueux camping-cars du monde, ou des maisons qui, aux yeux de la plupart d’entre nous, resteront inaccessibles. Dans le monde du vélo électrique, il existe aussi des modèles de luxe qui dépasseraient presque l’entendement. Nous savons que les vélos électriques sont encore des véhicules assez onéreux lorsque l’on souhaite une certaine qualité… Mais, cette fois-ci, une marque mondialement connue pour ses motos de courses fait très fort. Avec la gamme Ducati powered by THOK E-Bikes que deux modèles viennent compléter, ils ont fait les choses en très grand. Découvrez les nouveaux venus chez Ducati : le Futa et le LTD ! Attention, ça pique les yeux !

Des vélos Ducati vraiment ?

C’est peut-être un peu étrange car le créneau de la marque italienne, basée à Bologne, c’est plutôt la moto de course, les carénages rouges, et les moteurs à essence qui fument et qui vrombissent… En décembre dernier, les prémices d’une tendance électrique chez Ducati se faisait sentir avec la sortie de la première moto électrique de la marque, baptisée VL21. Était-ce l’annonce d’une petite révolution pour l’enseigne ? Cela y ressemble, puisque deux modèles de magnifiques vélos de courses sont proposés, plus chers que l’AMI de Citroën… Des vélos précieux qui ne seront pas accessibles à tous les budgets.

Des vélos dédiée à la conduite sportive !

Le Futa, qui est le premier vélo de course électrique de la marque Ducati, se décline en deux versions:

le standard qui se vend 7690€,

le modèle LTD qui s’affiche, lui, au prix de 11 990€.

Certains vélos de courses professionnels avoisinent ces prix, mais ceux de Ducati ont un moteur et une batterie ! Giorgio Favaretto, l’un des responsables de Ducati E-Bike,s explique que ce projet existe depuis 2019 et que la marque s’était déjà fixée à cette époque de proposer des vélos électriques. Mais leurs modèles se devaient de proposer à leurs utilisateurs des expériences uniques et mémorables. Pour ce responsable, l’inclusion du Futa leur permet d’accueillir de nouveaux passionnés de ce monde dans la « famille » Ducati.

Quelques caractéristiques techniques

Le cadre du Futa est un monocoque carbone qui porte le nom d’un col montagnard. Côté motorisation, c’est un FSA HM 1.0 qui se trouve dans le moyeu arrière; cela lui donne donc des lignes similaires à celles d’un vélo sans assistance. La batterie s’intègre dans le tube diagonal, et la console de commande dans le cadre supérieur. Le Futa standard s’équipe d’un FSA K-Force WE en 11 vitesses, mais les 50 petits exemplaires prévus du LTD, eux, se dotent d’un groupe Campagnolo Super Record EPS en 12 vitesses. A l’évidence, le modèle le plus rare s’équipe de périphériques haut-de-gamme, dont un GPS Garmin Edge Explorer et une batterie additionnelle de 250 Wh. Pas d’inquiétude, il sera homologué en France, puisqu’il est européen, et ne dépassera donc pas les 25 km/h… Même si ce n’est pas vraiment dans les habitudes de Ducati ! Plus d’infos : Ducati.com.