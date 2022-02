SUPER73 dévoile un vélo électrique “unique” inspiré des motos de circuit Ducati

Dans le monde du vélo électrique, il est des fabricants internationalement reconnus, et parmi eux, SUPER73 qui est l’un des leaders dans le domaine. Avec l’un de ses derniers modèles, la firme américaine, basée à Irvine, Californie, rend hommage au célèbre constructeur de motos italiennes : DUCATI ! En s’inspirant de l’équipe de course Ducati Corse, il nous livre un Super73 aux couleurs rouge et or, qui rappellent la marque italienne. SUPER73 se présente comme une marque d’aventure et de mode de vie, qui entend faire le lien entre ce qui existait avant, et la culture actuelle. Pari réussi avec ce modèle ! Présentation.

Le concept de SUPER73

L’entreprise fondée en 2016 en Californie est spécialisée dans la fabrication de vélos électriques stylisés motos. Elle est également connue pour personnaliser les vélos de célébrités, et notamment pour ses collaborations sur certains vélos électriques très haut de gamme. Depuis peu, la marque s’est ouverte au marché européen en s’implantant à Amsterdam et a ouvert la voie à une nouvelle approche de la moto électrique. Avec une conception minutieuse, une fabrication responsable et le désir de faire appel à des sous-traitants locaux, elle devrait devenir l’un des leaders du marché européen rapidement.

Le SUPER73 hommage à Ducati

Ducati Corse est la « branche course » du fabricant de moto italien. Engagée dans le championnat des Grands Prix Moto (MotoGP) et dans le SuperBike, c’est tout de même la marque sur laquelle courait le célèbre champion Valentino Rossi (7 fois champion du monde en 500 cm3). Le SUPER73 a donc été conçu en hommage à cette équipe exceptionnelle, avec une palette de couleurs qui s’inspire largement de l’écurie de course. Techniquement, le SUPER73 « Ducati » s’équipe de quatre freins à pistons Magura MT5 pour une conduite en toute sécurité. 203 mm à l’avant, 180 mm à l’arrière, un guidon Blain et des pneus Trooper, il réinvente la marque italienne et la modernise quelque peu. Quant aux finitions, elles sont polies et brossées, et cette fourche rouge et or rappelle invariablement l’écurie moto. Une œuvre d’art presque ! Les fans du « Docteur », surnom de Rossi, apprécieront sans aucun doute ce bel hommage rendu aux plus titrés des champions moto, et à la marque avec qui il a couru entre 2011 et 2012. Et ce, même si le pilote italien a gagné ses titres sur Honda ou Yamaha !

Les différents modèles de SUPER73

Les vélos électriques de l’enseigne se déclinent en trois modèles différents: