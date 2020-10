Sondors officialise les MadMods, un cyclomoteur électrique rétro avec un air de Super73

Connue pour ses vélos électriques haute puissance que sont les Sondors Rockstar, Cruiser et LX, Sondors se lance sur le marché des cyclomoteurs électriques. La start-up a récemment levé le voile sur les MadMods. L’annonce a été effectuée au travers d’un communiqué transmis par e-mail.

On ne sait pas pourquoi Sondors a opté pour cette présentation assez discrète. Ce qui est néanmoins sûr, c’est que cette nouvelle gamme de deux-roues électriques ne manquera pas d’intéresser les plus nostalgiques avec leur look qui fait penser aux mobylettes des années 80.

Un moteur de 750 W

Comme le soulignent nos confrères d’Electrek, les MadMods semblent également s’inspirer de la série R de Super73 lancée plus tôt cette année. Contrairement cependant à celle-ci, ils disposent de deux amortisseurs à ressort au lieu d’un seul. À cela s’ajoutent des cadres à suspension intégrale avec une fourche télescopique à l’avant.

Côté motorisation, les cyclomoteurs électriques de Sondors seront propulsés par un moteur de 750 W intégré au moyeu arrière. Le constructeur ne s’est pas exprimé sur l’autonomie, mais on sait qu’une batterie de 48 V / 21 Ah sera au rendez-vous.

Avec cette capacité d’un kWh, les engins devraient pouvoir parcourir une distance aussi longue que la plupart des motos électriques actuelles. À titre de rappel, les vélos électriques de gamme Sondors Elite bénéficient de la même configuration de batterie pour une autonomie allant jusqu’à 96 km.

Des configurations personnalisables

Les roues accusent quant à elles un diamètre de 24 pouces pour une épaisseur de 4 pouces. Étant donné que la grande majorité des cyclomoteurs électriques du marché sont dotés de roues de 20 pouces, les MadMods devraient donc être facilement reconnaissables. Sondors proposera également un certain nombre d’options de personnalisation.

« Les Sondors MadMods sont des motos électriques de type mobylettes haut de gamme définies par la personnalisation. Inspirées de la moto, avec des configurations entièrement personnalisables, elles offrent 750 watts de puissance brute associés à notre plus grande batterie à ce jour », a déclaré l’entreprise.

Alors que la série R de Super73 est facturée 3000 dollars en Amérique du Nord, les MadMods couteront à partir de 1499 dollars. Le prix variera en fonction des options de personnalisation. Les véhicules seront disponibles en mars 2021. Néanmoins, pour les obtenir, il faudra les précommander et verser un acompte de 299 dollars.