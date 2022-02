FLX BabyMaker : un puissant vélo électrique avec un moteur de 350 W pour une vitesse de pointe de 40 km/h

A l’heure actuelle, il ne doit pas exister un pays au monde qui ne tente pas de produire des vélos électriques. Toujours plus beaux, toujours plus puissants, la course au plus performant semble bien lancée. Chaque semaine, un nouveau modèle qui se veut innovant est lancé quelque part dans le monde. Cette fois-ci, l’engin de compétition nous vient des Etats-Unis par le biais de l’entreprise FLX Babymaker Bikes. Son nom : le FLX Babymaker II qui se dote d’un moteur de 350 W et qui peut atteindre une vitesse maximale de 40 km/h. La première version de l’entreprise avait été un franc succès. Alors pourquoi ne pas tenter une deuxième version ? Présentation.

Quelques détails sur le futur engin

Alors que le premier modèle a rapporté plusieurs millions de dollars de vente à l’entreprise, le second devrait prendre le même chemin. Le Babymaker II est une version améliorée et plus puissante du Babymaker I. Nous n’avons pas encore toutes les caractéristiques de cette nouvelle version, mais son prix devrait avoisiner les 2000$ (1800€). La première version avait été lancée via une campagne sur Indiegogo, mais cette fois-ci, ce ne sera pas nécessaire. Plus de 13 millions de dollars avaient été collectés lors de cette campagne. L’entreprise n’écarte cependant pas cette possibilité de crowdfunding.

A quoi va-t-il ressembler ?

Dans son aspect, il devrait ressembler à son prédécesseur qui était un vélo à pédales ultra-furtif. Il se dotait également d’un mécanisme d’assistance électrique innovant puisqu’il était intégré dans un minuscule moyeu de roue arrière. Normalement il devrait également intégrer le même style de batterie, qui se trouvait dans le cadre du vélo. Cependant, cette version devrait être deux fois plus légère que la première. Ce vélo aura donc une portée plus large que son prédécesseur.

Et niveau moteur, ça donnera quoi ?

Si l’entreprise s’en tient aux caractéristiques dévoilées, alors le Babymaker II ne sera pas homologué en France. Rappelons que pour pouvoir rouler dans notre pays, un vélo électrique doit voir l’assistance électrique coupée dès les 25 km/h atteints, or, le modèle américain devrait pouvoir atteindre les 40 km/h sans problème grâce à un moteur de 350 W ! Côté freinage, il sera assuré par des freins à disques hydrauliques de la marque Magura. La position du cycliste devrait aussi être améliorée et un peu plus confortable. Il devrait également conserver le système d’assistance au pédalage, qui a déjà fait ses preuves sur la version première du BabyMaker.

Peu d’informations sur son prix ou la date de commercialisation

Aucune information n’a encore été divulguée concernant son prix réel ou sa date de lancement. Mais cela ne devrait plus tarder, le Babymaker II est dans les starting-blocks. En attendant de nouvelles informations sur cette version, de nombreux modèles sont déjà en vente sur le site. Le Babymaker Pro par exemple semble être aussi une nouveauté de la marque. Si l’on en croit le site, il est déjà disponible en précommande et sera expédié dans les prochaines semaines. A réserver aux Français expatriés aux Etats-Unis puisque le site ne propose pas les envois hors USA, et qu’ils vont de toutes façons beaucoup trop vite pour rouler sur nos pistes cyclables !