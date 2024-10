FPT dévoile 3 moteurs à combustion révolutionnaires carburant à l’hydrogène et au gaz naturel

Appartenant à Iveco Group, FPT Industrial est un fabricant italien de groupes motopropulseurs à faible empreinte carbone pensés spécifiquement pour le transport de passagers et de marchandises. La marque a été présente au salon IAA Transportation qui s’est tenu à Hanovre, en Allemagne, du 17 au 22 septembre dernier. Elle a profité de l’évènement pour dévoiler ses dernières nouveautés, dont des moteurs à combustion interne qui promettent d’être encore plus durables que les modèles précédents. Parmi eux, le CURSOR 9 H2 est conçu pour propulser les poids lourds urbains et régionaux. Grâce à sa puissance de 310 chevaux, ce bloc fonctionnant à l’hydrogène n’émet pas de CO2. Il convient également aux autobus urbains et interurbains ainsi qu’aux engins de construction.

Moins d’émissions de carbone

Le CURSOR 9 H2 est un moteur 6 cylindres de 8,7 litres capable de délivrer un couple de 1 400 Nm à 1 100 tr/min. Il utilise un système d’injection de type PFI (Port Fuel Injection). En plus de ce modèle, FPT Industrial a levé le voile sur le N67 Hythane. Il s’agit d’un moteur bi-carburant conçu pour les camions et les autobus de taille moyenne. Concrètement, il utilise un carburant constitué d’un mélange d’hydrogène et de gaz naturel pour optimiser la combustion. Son émission de CO2 est de 50 % inférieure à celle d’un moteur thermique alimenté uniquement au gaz naturel.

Un moteur multicarburant

Le N67 Hythane est un six cylindres en ligne. Sa cylindrée est de 6,7 litres. Il développe une puissance de 280 ch ainsi qu’un couple de 1 000 Nm. Pour compléter son catalogue, FPT Industrial a annoncé le XCURSOR 13. Il s’agit du premier moteur multicarburant à base unique de la marque. Il se décline en versions diesel, au gaz naturel, à l’hydrogène et aux biocarburants. Conçu pour les poids lourds longue distance et les véhicules de construction lourds, ce groupe motopropulseur six cylindres en ligne de 12,9 litres offre une puissance allant jusqu’à 600 ch avec un couple maximal de 2850 Nm dans sa version diesel.

Le F1C Diesel, un modèle plus classique

Le constructeur promet en outre une puissance allant jusqu’à 720 ch pour le XCURSOR 13 diesel. En ce qui concerne les versions hydrogène et fonctionnant au gaz naturel, elles développent une puissance de 520 ch, soit de 382 kW, et un couple maximal de 2 500 Nm. À noter que FPT Industrial a également dévoilé un bloc spécialement conçu pour les véhicules utilitaires légers : le F1C Diesel.

Ce quatre cylindres en ligne de 3 litres offre une puissance de 207 ch (152 kW) et un couple maximal de 470 Nm à 1400 tr/min grâce à des turbocompresseurs à géométrie variable contrôlés électroniquement (eVGT). Plus d’infos : fptindustrial.com. Que pensez-vous de ces innovations concernant les motorisations pour poids lourds ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .