Le plus grand producteur de poids lourds dévoile un moteur de 500 ch utilisant 3 carburants

Les émissions de CO2, dues entre autres à la combustion du gaz fossile, du pétrole et du charbon, ont un impact majeur sur l’environnement. Selon les scientifiques, plus la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère est élevée, plus la terre se réchauffe et le climat change. Voilà pourquoi la transition vers un monde neutre en carbone est plus que jamais indispensable, surtout dans les secteurs tels que celui du transport. En France, selon des chiffres publiés sur le site du gouvernement, les transports sont responsables d’environ 32 % des émissions nationales. C’est un des secteurs d’activité les plus polluants dans l’Hexagone, mais également dans le monde. Conscients de cela, de nombreux constructeurs automobiles se tournent vers d’autres alternatives que les carburants fossiles, à l’instar du groupe Volvo. Celui a développé des moteurs à gaz innovants, afin de réduire l’empreinte carbone de certains de ses camions, tels que le Volvo FH.

Volvo FH, un camion puissant alimenté au gaz

Alimenté au bio-GNL et au HVO, le Volvo FH a été conçu pour être neutre en carbone, tout en étant puissant. Volvo Trucks a misé sur une technologie un peu particulière avec ce camion, à savoir un mix de trois carburants : de l’Adblue, du diesel et du gaz naturel liquéfié. C’est ce dernier qui est le plus sollicité, car les deux premiers servent uniquement à activer le mélange et sont très peu utilisés. Son moteur développe une puissance nominale allant jusqu’à 500 ch et un couple allant jusqu’à 2 500 Nm, des chiffres largement supérieurs à ceux d’autres camions alimentés au gaz. Ce poids lourd signé Volvo Trucks peut parcourir de longues distances, avec une charge utile élevée.

Les avantages du moteur à gaz du Volvo FH

Par rapport aux modèles antérieurs de 420 ch et 460 ch développés par la marque, le moteur à gaz de 500 ch du Volvo FH offre des qualités non négligeables, surtout en termes de consommation et d’empreinte carbone. En effet, il consomme beaucoup moins de gaz naturel ou de biogaz (jusqu’à environ 4 %) et il émet très peu de particules polluantes. La combinaison de l’Adblue, utilisé notamment pour le post-traitement des gaz d’échappement, du HVO (huile végétale hydrogénée) et du bio-GNL permettent de réduire l’empreinte carbone des poids lourds jusqu’à 100 %. Pour information, hormis l’efficacité énergétique, des améliorations techniques ont été apportées au Volvo FH : système d’échappement optimisé, nouveaux injecteurs, système d’injection sans bougies d’allumage, etc.

Volvo Trucks, une vision durable avec zéro émission

Ce nouveau moteur à gaz s’inscrit dans la stratégie globale de Volvo Trucks, à savoir mettre en place une industrie de transport plus durable, avec zéro émission. La marque veut s’engager vers un avenir plus vert et envisage de se tourner vers des carburants renouvelables tels que l’hydrogène vert et le biogaz. Elle n’a pas manqué de le préciser sur son site web : « aujourd’hui, nous tenons à façonner le futur paysage des transports durables. Nos valeurs clés constituent le socle de notre société : qualité, sécurité et respect de l’environnement ».

Pour information, Volvo Trucks est connu comme étant le plus grand producteur de poids lourds en Europe. Son premier camion a vu le jour en 1928. Actuellement, la marque propose de nombreux modèles roulants au gaz, à l’instar du Volvo FH Aero, du Volvo FM, du Volvo FE GNC, etc. Plus d’informations : volvotrucks.fr. Le secteur du transport routier avec des motorisations moins polluantes devient indispensable, cette innovation aura-t-elle un bel avenir ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .