HW Electro présente le Puzzle, un mini van solaire inspiré des petites voitures japonaises « Kei Car »

Connaissez-vous les Kei Cars, ou « K-Cars » ? Ces petites voitures qui ressemblent plus à des jouets qu’à des voitures comme nous les imaginons, font un tabac au Japon, d’où elles sont d’ailleurs originaires. De minuscules voitures soumises à des réglementations spécifiques au Japon pour obtenir le nom de Kei Cars. Du côté de la motorisation, les Kei Cars ne sont pas toutes électriques, mais fonctionnent avec très peu de carburant. Et, si elles sont si prisées, c’est aussi grâce à leur petite taille justement, qui leur permet de se faufiler dans les rues étroites du Japon, et de faire face aux gigantesques embouteillages. HW Electro, une marque japonaise, présente le Puzzle, une mini fourgonnette « Kei Car » solaire qui ambitionne de conquérir le marché urbain. Découverte.

Le Puzzle d’HW Electro pour le marché japonais, mais pas seulement.

La société japonaise HW Electro dévoile sa version Puzzle de sa mini fourgonnette, qu’elle aimerait réellement voir déambuler dans les rues de New-York ou Los Angeles. Destinée donc au marché américain, le Puzzle conserve, en revanche, toutes les caractéristiques qui font de lui, un Kei Car ! Certes, elle ressemble davantage à une camionnette qu’à une voiture, mais précisément, le but de l’entreprise est d’innover en la matière pour proposer une nouvelle mouture. Cette dernière incarne l’engagement de l’entreprise pour l’environnement et l’innovation, positionnant ce modèle comme une solution écologique pour le marché des véhicules utilitaires. Elle devrait être commercialisée dès 2025.

Une Kei Car conçue pour faire face aux catastrophes

Le Japon est un pays habitué aux catastrophes naturelles, et malgré leurs équipements antisismiques à la pointe de la technologie, le dernier tremblement de terre, le 1ᵉʳ janvier 2024, a déjà fait près d’une centaine de victimes. Le Puzzle est conçu justement pour faire face aux catastrophes naturelles. Pour ce faire, il s’équipe de prises secteur, de ports USB, d’une connexion Wi-Fi, d’outils d’urgence, de panneaux solaires sur le toit, et même d’une trousse de premiers secours. Il est principalement destiné à un usage commercial, grâce son siège passager rabattable qui procure la possibilité de transporter de gros objets tout en faisant office de table auxiliaire pour le conducteur.

Quel avenir pour le Puzzle ?

Les prix et date de commercialisation du Puzzle n’ont pas encore été dévoilés. De plus, les réglementations américaines, en termes de vitesses et de sécurité notamment, pourraient retarder l’arrivée du Puzzle sur le continent américain. Si la législation le permet ou si HW Electro fait en sorte de s’y conformer, l’arrivée du Puzzle aux États-Unis pourrait marquer un tournant dans la législation sur les petits véhicules. Encore faut-il savoir si les Américains, adeptes des gros pickups et autres mastodontes plutôt polluants, seront prêts à passer à cette mini voiture. L’avenir nous le dira !

Toutes les caractéristiques techniques :

Longueur totale : 3 395 mm

Pleine largeur : 1 475 mm

Hauteur totale : 1 920 mm

Empattement : 2 480 mm

Taille des roues : 15 pouces

Capacité : 2 personnes

Capacité de charge maximale : 350 kilos

En savoir plus sur le concept ? Rendez-vous sur le site officiel hwe-cars.jp. Que pensez-vous de ces Kei Cars ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .