Il fabrique une mini caravane à partir d’une 2 CV Acadiane et c’est magnifique !

Nous connaissons tous la mythique 2 CV que l’on appelle deudeuche ou deux pattes. La 2 CV de Citroën a été nommée ainsi, car elle possédait un moteur bicylindre. Ces formes arrondies et sa drôle de gueule ont fait d’elle l’une des 10 voitures françaises les plus produites dans le monde avec 5.1 millions d’exemplaires de 1948 à 1990. Aujourd’hui, elle est une voiture de collection, mais les amoureux de cette voiture ne manquent pas. C’est probablement le cas d’un jeune Suisse prénommé Matthieu, qui possède la version classique de la 2 CV et qui a décidé de la transformer en van avec sa petite remorque qui fait office de micro-caravane. Comme les vacances doivent être sympathiques à bord de ce véhicule vintage à souhait. Découverte.

Quelle est l’invention de Matthieu ?

Lorsque l’on découvre son œuvre, il est difficile de résister à son charme. La 2 CV est dans un état impeccable et de couleur bordeaux, caractéristique de cette voiture. L’idée du concepteur est d’avoir fait réaliser un aménagement complet, par Nathanaël Moreau (L’artisan du voyage), un professionnel en la matière. Pour pouvoir partir sur les routes, il a aussi fait construire une petite remorque aménagée, totalement coordonnée avec la voiture. Pour Nathanaël, l’aménageur, ce projet était assez simple à réaliser, puisque son père et lui sont passionnés de 2 CV depuis toujours. La remorque a été fabriquée sur la base d’une Acadiane, le modèle utilitaire de la 2 CV. La caisse de l’Acadiane avait donc été découpée, puis elle a été repeinte, habillée, câblée, et aménagée en micro-caravane.

Une petite visite à l’intérieur ?

Malgré sa petite taille apparente, cette remorque est une véritable petite caravane. Elle dispose d’un espace de couchage amovible qui, une fois rangé, laisse place à un espace de travail. Et justement, pour pouvoir travailler en toutes circonstances ou regarder une série, la remorque se dote d’un système EcoFlow avec un panneau solaire, une batterie et un convertisseur.

La station électrique étant, elle aussi, amovible, il est possible de l’installer dans le coffre de la voiture dans lequel un rangement spécifique a été prévu. « L’idée est d’avoir un véhicule totalement indépendant de la caravane, pour de petites sorties ou des balades dans la journée, quand la caravane reste au camping » explique l’artisan dans une interview accordée au site Vanlifemag.fr.

Et la voiture ? Comment est-elle aménagée ?

La voiture a été aussi aménagée de manière pratique et fonctionnelle. La malle amovible, par exemple, a été taillée sur mesure, en respectant les formes arrondies de la voiture. Elle s’installe donc dans le coffre et cache un réchaud, des rangements et un jerrycan d’eau. Le tout coulisse vers l’extérieur, laissant un libre accès au coffre pour la roue de secours ou pour y ranger quelques effets. Le principal défi de cette réalisation fut de ne pas trop alourdir la voiture. Pour ce faire, le concepteur a sélectionné des bois légers comme le pin ou le sapin ainsi que du peuplier. Le client avait fixé un poids limite de 500 kg, et la petite caravane ne pèse que 340 kg. Mission accomplie, et le résultat est magnifique.