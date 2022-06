L’entreprise Camperiz transforme le Renault Kangoo en petit camping-car abordable et tout équipé

Le mot « campérisation » n’existe pas dans le dictionnaire, pourtant il est de plus en plus utilisé lorsque l’on parle de transformer un véhicule lambda en camping-car. Et ceci grâce à l’entreprise espagnol Camperiz, qui a déjà transformé une Dacia Dokker ou une Mercedes Vito. C’est au tour de la célèbre utilitaire Renault, la Kangoo, de passer entre les mains expertes de Camperiz… A l’évidence, il n’a pas été transformé en camping-car de luxe, mais il offre tout de même tout le confort nécessaire pour des petites escapades en couple ou avec un ou une amie. Découverte.

La campérisation se démocratise !

Transformer les véhicules de Monsieur ou Madame tout-le-monde en camping-car est devenu la spécialité de cette entreprise. Ils ont souvent transformé des Vans, mais, depuis peu, ils s’attachent à imaginer la transformation de fourgons, plus compacts et également plus accessibles. La nouvelle transformation de la Renault Kangoo s’adapte également à deux autres modèles : les Mercedes Classe T et Citan, et les Nissan NV250 et Townstar. Et vous allez voir, la campérisation de la Kangoo est plutôt bien pensée, comme d’habitude avec Camperiz !

L’aménagement de la Kangoo par Camperiz

Pour permettre de transformer le véhicule en camping-car le temps d’un weekend, Camperiz a imaginé 60 dm3 de rangement et un caisson de 110 dm3 qui se glisse dans le coffre grâce à des rails coulissants… Dans ce caisson, vous trouverez tout le matériel de camping. Il se compose d’un évier et sa douchette, alimenté par une petite réserve d’eau de 12 litres raccordée à une pompe. A l’intérieur se trouve également un mini-réfrigérateur de 15 litres alimenté par une batterie auxiliaire de 12V.

Cette batterie qui peut également servir à l’éclairage ou au chargement de vos appareils. Enfin, le caisson contient un petit réchaud à gaz portatif. Pour le couchage, Camperiz a prévu quatre matelas qui se replient sur le caisson en journée… Il suffit alors de les rabattre sur les dossiers qui servent d’appui. Les matelas sont alors positionnés dos à la route, et ils peuvent aussi faire office de banquette pour prendre un repas quand la météo n’est pas au beau fixe ! L’ensemble vendu à partir de 28 895 € (pour moteur dCi95) et il est possible d’ajouter des options telles que :

Chauffage stationnaire Webasto à carburant (1 340 € au gasoil ou 2 035 € à l’essence).

Chauffe-eau au gaz (328 €).

WC portatif Dometic (199 €).

Deux types de coffre de toit sont également prévus (380 ou 480 litres), ainsi qu’un auvent Fiamma F35 également en option.

Les caractéristiques techniques du Kangoo campérisé

Peinture métallique;

Phares full LED;

Assistant de maintien de voie (LKA), avertissement d’angle mort et contrôle de voie;

Écran tactile 7 pouces facile à relier;

Capteurs de stationnement arrière;

Régulateur / limiteur de vitesse;

Barres longitudinales convertibles pour le fret;

Porte double face;

Matériel homologué;

Classification du véhicule comme tourisme.

Vous possédez déjà un Renault Kangoo ? Camperiz peut l’équiper ! Il suffit de prendre contact avec l’entreprise espagnole via le formulaire de contact. 28895€ cela reste évidemment un coût, mais bien moins élevé que celui d’un camping-car, surtout si vous possédez déjà l’utilitaire de la marque au losange !