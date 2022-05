Tiny House : Il transforme un fourgon utilitaire en un étonnant camion aménagé

En matière de créativité dans le domaine de la tiny-house, il n’y a, semble-t-il aucune limite ! Nous tenons pour preuve l’étonnante transformation d’un fourgon en un camping-car ou tiny-house, encore jamais vu auparavant. Les transformations de pick-up en habitation sont assez courantes aux Etats-Unis, mais celui-ci à un petit « je ne sais quoi » de particulier… Il ressemble à une roulotte, ou peut-être à un camion de transport pour chevaux avec sa cabine haute et sa caisse en bois à l’arrière. Difficile à définir mais ce qui est certain, c’est qu’il vaut le coup d’œil. A la base du projet, un modèle Ford E-450 de 1999 qui se destine totalement à rester un utilitaire. Après transformation, c’est un magnifique camping-car qui se dévoile ! On vous fait faire le tour du propriétaire.

Le Ford E-450 c’est quoi au départ ?

Ce fourgon est un véhicule utilitaire, qui, à la base dispose d’une caisse de transport pour les marchandises, ou d’une chambre froide. Une immense caisse métallique blanche que le propriétaire du fourgon transformé a totalement fait disparaître pour laisser place à une structure en bois. Dans l’annonce publiée il y a quelques mois sur Facebook, on peut lire que le camion a été transformé par l’entreprise Carpenter Owl, originaire de l’Indiana, qui fabrique de petites maisons. Ils l’ont appelé Concert Car, car il servait aux artistes et comme petite salle de concert durant la pandémie.

Quelques détails de la transformation

Le concepteur a boulonné l’arrière sur le plateau et l’a construit à partir d’un mélange de bois et de métal avec une isolation en laine de mouton pour les murs, les sols et les plafonds. Les murs ont été conçus avec un système d’écran pare-pluie composé d’une enveloppe de maison Blockit, de pannes de cèdre et d’un revêtement à rainure et languette en peuplier. Le plafond incurvé et le toit voûté ont été construit avec des chevrons puis recouverts de tôles galvanisées, elles-mêmes recouvertes d’une membrane en caoutchouc.

Et à l’intérieur c’est comment ?

Ne nous attendons pas à un palace, l’intérieur est plutôt étroit, et se couvre de différentes espèces de bois : orme, érable, cèdre, peuplier, noyer, pin blanc… Un mélange savamment étudié afin que l’harmonie soit parfaite. Dans la mesure où cette pièce accueillait quelques concerts très privés, il fallait aussi une bonne acoustique évidemment ! On aperçoit juste derrière la cabine de conduite, une petite pièce à vivre avec fauteuils et table basse et à l’opposé, une minuscule cuisine avec une plaque deux feux, un petit évier, un réfrigérateur, et un meuble de rangement flanqué dans le coin opposé au plan de travail. Rien ne dépasse, il faut optimiser l’espace ! Enfin, juste derrière la cuisine se trouve la petite salle de bain avec une baignoire, et des toilettes à compost… Tout y est sauf le lit !

Et hop, une mezzanine !

Eh oui, un petit espace ne veut pas dire un rez-de-chaussée, au contraire. Dans cet étonnant fourgon, se trouve, comme suspendu dans les airs, un lit deux personnes qui surplombe la pièce de vie. En revanche, il ne faut pas bouger d’un poil la nuit, car le lit ne semble pas avoir de garde-corps et c’est assez angoissant ! Le vendeur en voulait 80 000$ il y a 22 semaines à la publication de l’annonce; apparemment, il est toujours en vente, mais au prix de 60 000$. Plus d’infos : facebook.com