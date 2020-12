Un Van de l’Agence tous risques proposé dans une vente aux enchères pour la bonne cause

Série télévisée américaine qui a marqué les années 80, l’Agence tous risques ou The A-Team, a bercé toute une génération. Diffusée originalement entre le 23 janvier 1983 et le 8 mars 1987 sur le réseau NBC, elle compte plus de 90 épisodes aussi surprenants les uns que les autres.

S’il y a bien un symbole que les téléspectateurs auront du mal à oublier, c’est le fourgon GMC Vandura qui sert de véhicules aux membres de l’Agence tous risques. Et on sait maintenant que celui-ci sera bientôt proposé aux enchères.

Le fourgon de Mr. T à la recherche d’un nouveau propriétaire

Mémorable par sa peinture noire et grise métallisée qui met également l’accent sur le orange, le fourgon de l’Agence tous risques ne peut pas être dissocié de Mr. T, son fidèle chauffeur. Il s’agit certainement de l’un des GMC Vandura les plus agréables jamais été construits par la filiale de General Motors.

Quant à l’enchère, elle sera dirigée par Worldwide Auctioneers. Le vendeur espère gagner suffisamment d’argent pour renflouer la caisse du J. Kruse Education Center. Au cas où vous ne le sauriez pas encore, cette dernière est une organisation caritative dont le rôle est d’orienter les étudiants ainsi que les anciens militaires qui désirent avoir un nouvel emploi.

Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est que dans le cadre de cette vente aux enchères, le fourgon emblématique de l’Agence tous risques sera proposé avec tous les équipements à bord vus dans la série. Aussi, il est question d’un fusil à pompe, d’un fusil d’assaut et d’une mitraillette, sans oublier la mitrailleuse posée sur la tourelle. En plus de ces armes factices, le véhicule comporte une fausse radio.

Rendez-vous le 23 janvier prochain

Avec près de 145 000 km au compteur, ce véhicule n’est jamais vraiment apparu dans la série, en effet, il s’agit d’un des six exemplaires officiels utilisés pour la promotion de la série aux États-Unis et au Canada. La vente aux enchères aura lieu le 23 janvier 2021 dans l’Indiana.

Afin d’égaliser la chance de tout le monde, les organisateurs de l’évènement ont mis en ligne une page web sur laquelle les intéressés peuvent indiquer le prix auquel ils sont disposés à payer pour avoir le GMC Vandura. En attendant la révélation de l’identité du futur propriétaire du fameux fourgon de la série signée Frank Lupo et Stephen J. Cannell, sachez que Bruce Wayne conduira une Corvette classique rare dans le film « The Batman » prévu pour 2022.