Maxia, une élégante et luxueuse caravane signée Hobby

Souvenez-vous des premières caravanes… Elles étaient fonctionnelles mais très spartiates et offraient un confort plus que rudimentaire. Nous avons tous connu la vieille caravane avec les coussins du divan qui formaient le lit…. Mais également les placards qu’il fallait fermer le plus délicatement possible pour ne pas les briser…

Lorsque l’on découvre le nouveau modèle proposé par l’allemand Hobby, on s’aperçoit tout de suite, que ce temps est bel et bien révolu… Du luxe, voire du grand luxe et de l’élégance à tous les étages… Presque trop belle pour camper cette caravane Hobby Maxia… Présentation.

Une caravane-appartement ?

Le nouveau modèle Maxia 2022 se base sur un design scandinave et hygge, ce sont les éléments qui, actuellement séduisent les acheteurs. Et c’est un peu plus qu’une caravane, on pourrait allègrement la qualifier d’appartement sur roue… Oubliées les caravanes d’antan où il fallait se plier en quatre pour y pénétrer… Ce n’est pas la place qu’il manque dans la Maxia 2022. D’ailleurs Hobby ne cache pas son objectif : faire d’une caravane, le plus bel endroit du monde… Et on en prend plein les yeux !

Visite guidée de l’intérieur de la Maxia

La Maxia est disponible en deux modèles dont le 660 WQM que nous proposons de découvrir. Ce modèle possède un espace supplémentaire qui résume bien l’objectif de la marque ! Elle mesure 8.3 m de long mais depuis l’extérieur, mis à part son immense fenêtre panoramique sur l’avant, elle pourrait passer pour une caravane classique.

A l’intérieur en revanche, tout est luxe et confort. On retrouve une grande cuisine « en L » qui vous permettra de cuisiner des plats dignes d’un restaurant étoilé ! Du côté des électroménagers, c’est le high tech qui prédomine avec une table de cuisson gaz sur verre, un réfrigérateur gaz de 157 litres et un évier en acier inoxydable. Pour le rangement, vous pourrez compter sur une étagère pivotante qui cache les casseroles et poêles.

Dans la salle à manger, une vue imprenable sur l’extérieur s’offrira aux occupants… Le coin canapé qui se trouve accolé à la cuisine permet au cuisinier de pouvoir participer à la conversation et de servir facilement les plats. Vous pourrez également depuis le salon profiter d’un écran télé suspendu pour vos soirées. La table à colonne qui trône dans la salle à manger, s’abaisse pour se transformer en un lit de 200 cm x 124 cm.

Et pour dormir ?

Même si la table se transforme en lit d’appoint, la Maxia possède évidemment une chambre à coucher. Elle se situe à l’arrière et propose un lit de 199 cm x 140 cm, et des placards de rangement. La salle de bain se trouve accolée à la chambre principale, ce qui est peut-être le seul défaut de cette caravane. La salle de bain est moins accessible pour les autres occupants de la caravane que pour ceux qui occupent la « suite parentale ».

Une décoration soignée !

Le luxe dans la Maxia se retrouve également dans la décoration… Le choix du noyer apporte le côté chaleureux quand le noir contraste en apportant sa note un peu « froide ». Il est bien loin le temps des placards en contreplaqués et des tables en formica !

Combien ça coûte ?

Techniquement, la Maxia dispose d’un système électrique complet comprenant un chauffe-eau Truma Combi, un réservoir d’eau douce de 47 litres et un réservoir d’eaux usées amovibles de 23.5 litres. Pour le prix, il faudra compter environ 35 000€ pour le prix de base… Un prix raisonnable au regard du luxe à bord et de la qualité des finitions présentées.