Civilized Cycles : Model 1, le vélo électrique deux places (presque cargo)

Les vélos électriques deviendront-ils le moyen de transport préféré des citoyens du monde. Alors qu’en France, de nombreuses aides sont proposées pour l’achat d’un vélo électrique, une marque américaine Civilized Cycles, lance un modèle qui combien tous les besoins d’un utilisateur.

Les gens veulent un vélo où l’on ne pédale pas, un deux-places mais pas une moto et des espaces de chargement mais pas un scooter. En combinant tous ces désirs, Zachary Schieffelin, ancien employé de Vespa imagine le Model 1 de sa marque. Et tente de satisfaire une clientèle exigeante. D’après lui, le Model 1 changera notre façon de voir les vélos électriques ! Rien que ça !

La création…

En 2016, il fonde Civilized Cycles et le fameux Model 1 offre les fonctions d’un vélo cargo à l’image des vélos néerlandais. Le Model 1 c’est en fait, un mélange de tout ce qui peut exister sur le marché actuel. Ville ou tout-terrain, intelligent, ultra léger et ultra rapide, telles sont les qualités décrites par son créateur.

Ce serait le premier modèle qui aligne toutes ces caractéristiques sur un seul et même modèle. En détail, le Model 1 propose des sacoches intégrées avec 20 litres de capacité chacune ou 80 litres lorsqu’elles sont déployées. Elles peuvent également servir de protection pour les passagers. Côté passagers, il peut recevoir une charge totale de 180 kg maximum. Les sacoches servent aussi de garde-boues.

Et côté technique ?

Une suspension intégrale automatique va permettre au cycliste d’adapter la suspension en fonction du poids qu’il supporte… Il suffit d’appuyer sur un bouton pour utiliser cette fonction. Le freinage hydraulique intégré assure parfaitement le freinage dans la limite du poids total autorisé.

La batterie quant à elle, se cache dans la sacoche et prend 4 litres d’espace sur les 80 de la sacoche. Civilized Cycles voulait une batterie non apparente. Il est également possible d’ajouter une seconde batterie afin de doubler l’autonomie.

Et côté performances ?

Le Model 1 pèse 34 kilos et assure une autonomie de 40 kilomètres ou 80 avec deux batteries. Deux modèles proposés : pédalage assisté ou accélérateur seul. En revanche ce vélo qui développe une vitesse de pointe de 45 km/h ne serait pas homologué en France. Rappelons que, chez nous, les vélos électriques ne doivent pas dépasser les 25 km/h de vitesse.

Et le prix ?

Le Model 1 devait être disponible en Août dernier, mais la crise de la Covid 19 a sans doute impacté les dates prévues. Il devait coûter 4999 dollars dès qu’il serait disponible, mais nous n’avons pas trouvé de Model 1 en vente actuellement.