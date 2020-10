Montpellier : une aide allant jusqu’à 1150€ pour l’achat d’un vélo électrique

Montpellier est une ville étudiante par excellence et les vélos électriques y sont légions. Pour qu’ils soient accessibles au plus grand nombre, l’agglomération Montpellier Méditerranée Métropole qui regroupe 31 communes situées autour de Montpellier vient de voter une aide plutôt intéressante. En effet, dès le 1er novembre prochain, les habitants de la métropole pourront bénéficier d’une aide maximale de 500€ qui peut se cumuler avec les aides de l’Etat déjà en place. Bien entendu, il y aura quelques conditions à respecter ! Découvrez comment bénéficier de 1150€ d’aides en tout pour un achat responsable et écologique ! Le conseil de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole a voté le 12 octobre dernier une aide 500€ pour l’achat d’un vélo électrique.

Pour en bénéficier, sans condition de ressources :

Acheter son vélo électrique entre le 1 er novembre 2020 et le 31 août 2021 .

. Ne pas revendre son vélo dans les 3 ans suivant l’achat.

dans les 3 ans suivant l’achat. L’offre se limite à l’achat d’ un vélo par personne et à 50% de la valeur d’achat du dit vélo électrique.

et à 50% de la valeur d’achat du dit vélo électrique. Résider dans l’une des 31 communes de la Métropole.

Avec cette prime de 500€ maximum, Montpellier Méditerranée Métropole est la première agglomération à proposer une aide aussi conséquente.

Un simulateur en ligne disponible

Concrètement, en ajoutant les aides de la région Occitanie, du département de l’Hérault et de l’Etat, vous pourrez cumuler jusqu’à 1150 € d’aide à l’achat. Attention cependant, si l’aide de Montpellier est « sans conditions de ressources », ce n’est pas le cas pour certaines autres aides. Le plus simple étant de faire la simulation de votre aide en ligne si vous habitez cette métropole ! Une fois la simulation faite, vous pourrez même constituez vos dossiers en ligne pour chaque aide disponible selon vos revenus. Quand au choix du vélo électrique, n’hésitez pas à fouiller dans nos archive pour connaitre les différents modèles, mais également notre dernier article sur les différents type de kit de conversion pour vélo, 80% des bicyclette en circulation sont compatibles…

Lors de votre simulation, munissez vous de votre dernier avis d’imposition avec votre revenu fiscal de référence ainsi que du prix d’achat de votre futur vélo électrique. Attention ne l’achetez pas avant le 1er novembre ou vous ne serez pas éligible à cette aide ! Cela vous permettra de faire le bon choix et peut-être de prendre un vélo électrique un peu plus coûteux que celui que vous visiez au départ !