Quantum, un petite voiture électrique citadine à moins de 10 000 euros ?

Les voitures électriques ne sont pas nées d’hier puisque le premier prototype date de 1834. Elles ont peu à peu été abandonnées au profit des moteurs thermiques, plus faciles à construire et à des époques ou le prix du litre de l’essence ou du gasoil, tout comme l’environnement, n’étaient pas des problèmes… Mais depuis quelques années, elles ont enfin (ou pas) pris leur envol et deviennent, pour tous les constructeurs, un enjeu stratégique et économique majeur. Quant à nous, particuliers, nous sommes bien conscients qu’un jour prochain, nous serons obligés de rouler à l’électrique… Au Mexique, la Quantum, la voiture électrique la moins chère du marché fait son entrée, et elle devrait révolutionner le pays ! Découverte.

Le Mexique, le nouvel eldorado des voitures électriques ?

Dans ce pays d’Amérique latine, de nombreuses marques proposent déjà leurs produits comme la JAC chinoise, actuellement la moins chère du marché, enfin, avant l’arrivée de la Quantum ! Mais on y trouve aussi des marques de luxe telles que Porsche, très prisée des riches Mexicains… La JAC coûte actuellement 200 000 pesos (9 978€) et la Quantum devrait être vendue en dessous de ce prix-là… Rappelons que le salaire moyen au Mexique est de 703€, ce qui en fait tout de même une voiture qui n’est pas accessible à tous.

La Quantum au Mexique, c’est bien mais…

La Quantum est une voiture électrique fabriquée en Bolivie, pays voisin du Mexique, et elle est plutôt sympathique, il faut bien le reconnaître ! Mais le pays rencontre un problème de taille puisqu’il manque cruellement d’infrastructures pour offrir un réseau de charge digne de ce nom. On ne parle pas des communautés excentrées des grandes villes, qui parfois, n’ont même pas accès à l’électricité publique… Pour tenter de remédier à ce problème, le ministre des Affaires Etrangères mexicain, Marcelo Ebrard, appelle la Bolivie à une alliance stratégique pour que la Quantum soit développée dans son pays. Dans un premier temps, la marque lancera deux modèles différents, E3 et E4, qui ont la capacité de transporter trois passagers. À cette fin, la société Quantum Motors Mexico, partenaire de Podar Industrial et Quantum Bolivia, a été créée.

Les voitures Quantum, quelles performances ?

En fabriquant les Quantum au Mexique et en Bolivie, les deux pays s’assurent de vendre les voitures au plus bas prix possible… Elles auront une autonomie de 100 kilomètres, se brancheront sur une simple prise électrique (110 V) et pourront se recharger en 4 à 6 heures seulement. Elles pourront atteindre la vitesse maximale de 50 km/h. Une toute petite voiture pas très chère et propre pour circuler dans les villes polluées du Mexique, c’est LA solution pour le gouvernement du pays. Pour le ministre des Affaires Etrangères, la collaboration entre les deux pays représente une étape importante dans la transition écologique pour aller vers des plans de mobilité plus propres et plus abordables. Le seul problème qui pourrait subsister se rapporte à la géographie de la ville de Mexico, située à 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer, et faite d’énormes pentes et descentes… Pas sûr que la Quantum résiste à tant de sollicitudes !