Robo.Systems Ultra Bike : une impressionnante moto électrique 2X2 amphibie et modulaire

Avec ses énormes pneus basse pression, l’Utra Bike devrait vous permettre de sillonner les pistes les plus difficiles, et ce, en toute sérénité. Il s’agit d’une moto électrique modulaire capable de rouler aussi bien sur de la neige que du sable. Elle peut même passer en mode amphibie grâce à deux coussins d’air pouvant être installés sur les côtés gauche et droit. Bref, il s’agit d’un engin tout-terrain. L’autre particularité de ce véhicule que la start-up Robo.Systems vient de présenter réside dans le fait que ses deux roues — équipées chacune d’un moteur — font également office de réservoirs et peuvent contenir au total 40 litres de liquide (eau ou carburant).

Un design basique

L’entreprise affirme avoir construit et testé sa moto en Russie. Cependant, en raison du conflit russo-ukrainien, Robo.Systems a été obligée de transférer son atelier à Dubaï. Comme l’affirme notre source, ce deux-roues électrique est beaucoup plus modulaire que son concurrent direct : la Taurus 2×2. À première vue, l’Ultra Bike fait penser à une moto super basique avec son design davantage proche d’un vélo que d’une moto. Effectivement, le constructeur a opté pour une fourche rigide et des porte-bagages avant et arrière fabriqués avec des tubes de gros diamètre.

Une autonomie raisonnable

Chacune des roues de l’Ultra Bike est munie d’un moteur électrique brushless accusant une puissance nominale de 1 kW (2 kW crête). L’alimentation est fournie par une batterie LiFePo4 étanche d’une capacité de 1600 Wh. À noter que celle-ci supporte jusqu’à 2000 cycles de charge/décharge et a été conçue pour pouvoir être utilisée dans un environnement dont la température se situe entre -20 et 60 °C. En dépit de sa taille imposante, ce deux-roues de fabrication russe a un poids plutôt raisonnable. En effet, il pèse moins de 60 kg, soit 55 kg exactement. Avec tous ces paramètres, Robo.Systems annonce une autonomie de 64 km.

Un générateur pour augmenter l’endurance

Certes, l’autonomie de l’Ultra Bike n’est pas des plus convaincantes, mais le constructeur avance que c’est déjà impressionnant pour un véhicule censé affronter des pistes difficiles. D’autant que les deux réservoirs situés au niveau des pneus ainsi que le troisième accroché au porte-bagage arrière permettent d’étendre la portée. En effet, la moto est équipée d’un petit groupe électrogène de 800W qui, en plus de pouvoir alimenter divers équipements électriques, peut recharger la batterie du véhicule. Notons aussi la présence d’un convertisseur électrique d’une puissance de 3000 watts. La Robo.Systems Ultra Bike est d’ores et déjà disponible en précommande sur Indiegogo au prix de 2590 dollars. Plus d’infos : robo.systems