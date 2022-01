Tozz Bike : Pipegun, une étonnante trottinette électrique inspirée du BMX

Tout comme les vélos électriques, les trottinettes du même genre ont le vent en poupe… On ne compte plus les trottinettes dans les villes ni d’ailleurs les nombreuses incivilités qui vont avec. Partager la route avec ces trottinettes en ville fait désormais partie intégrante de la vie des automobilistes, et ce n’est parfois pas une mince affaire. L’engouement soudain pour ces nouveaux engins motorisés électriques donnent des idées aux constructeurs évidemment… Tous, ou presque, se lancent dans l’élaboration de nouveaux modèles, le marché semble bien tentant. En Turquie, c’est le constructeur Tozz Bike qui lance sa première trottinette électrique… Un design original et des quantités ultra-limitées. Présentation de la Pipegun, c’est son nom !

Une trottinette design

Tozz Bike est un fabricant de cycles électriques basé à Istanbul et fondée en 2021 par Burak Kazar et Emre Kuvvetli. Une toute jeune entreprise donc, qui a décidé de se lancer sur le marché porteur des trottinettes électriques. Lors du dernier salon Design Week en décembre dernier, ils ont présenté la Pipegun, une trottinette qu’ils décrivent comme un cocktail de trottinette, skateboard, kickbike et BMX… Rien que cela ! Les concepteurs décrivent leur création comme simple, élégante et unique. Ils disent également d’elle qu’elle est impressionnante au premier coup d’œil et à chaque coup d’œil…

Et techniquement cela donne quoi ?

La Pipegun est une alliance entre la fonctionnalité et l’esthétique grâce à son corps en acier inoxydable fabriqué à la main. Le guidon a été optimisé pour un maximum de confort, d’ergonomie et de sécurité. Pour compléter le tableau, elle se dote d’un moteur électrique de couple de 45 nm avec un moteur BLDC à engrenages de 250 W. Côté batterie, elle assure une autonomie d’environ 35 km. La batterie est un système de batterie lithium-ion intégré. Et ce sont les pneus qui rappellent le BMX puisqu’elle est équipée de pneus BMX Salt Tracer de 20 pouces… Normalement elle devrait tenir la route ! Pour se conformer à la législation européenne, la trottinette Pipegun ne dépassera pas les 25 km/h autorisés pour le modèle de base. En revanche, le modèle plus puissant lui, sera doté d’un moteur de 500 W et pourra atteindre les 35 km/h avec une autonomie annoncée de 60 kilomètres.

Une trottinette absolument originale

Pour les fondateurs de Tozz Bike, il faut absolument se démarquer de la concurrence, si l’on veut se faire une place sur ce marché porteur. Les nouveaux véhicules de mobilité urbaine doivent pouvoir transporter une personne d’un lieu à un autre rapidement mai sans surconsommation. Pour se démarquer, les concepteurs ont donc misé sur l’esthétique de leur engin.Engin qui sera d’ailleurs décliné en deux versions dont la batterie et le moteur seront différents. Les deux modèles seront en revanche semblables sur le plan esthétique : cadre en acier inoxydable, guidon parfaitement maniable, roues rouges inspirées de celles des BMX, freins hydrauliques et barre d’éclairage LED à l’avant !

Combien coûtera la PIPEGUN ?

Le prix de cette trottinette est annoncé à 1850€ pour le modèle de base, mais il n’y en aura pas pour tout le monde c’est certain… En effet, l’entreprise a décidé de ne produire que 20 exemplaires pour chaque version de son engin… La rareté se paie on dirait !