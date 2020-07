Trekker GT, le premier vélo électrique de Triumph dévoilé

Triumph se lance dans le marché juteux des vélos électriques ! Le constructeur de motos vient en effet de dévoiler le « Trekker GT », son tout premier vélo à assistant électrique (VAE). Pour son premier coup d’essai, la marque britannique a décidé de ne pas faire les choses à moitié et de miser sur le haut de gamme : son Trekker GT est en effet proposé au prix de 3 200 euros. Le vélo est disponible chez les concessionnaires depuis fin juin.

Triumph fait équipe avec Shimano : Pour son premier VAE, Triumph a décidé de collaborer avec Shimano : le Trekker GT embarque en effet la dernière génération de moteur et batterie de l’équipementier japonais. La batterie de 504 Wh alimente un moteur Steps E6100 d’une puissance de 250w (60 NM), mais qui peut monter jusqu’à 500w si l’on en croit le site spécialisé Electrek. Le tout offre une autonomie impressionnante de 150 km par charge.

Un vélo puissant et bien équipé

À l’image des motos Triumph, le Trekker GT est un engin léger, puissant et robuste. Spécialement pensé pour les trajets urbains et périurbains, le VAE a tout ce qu’il faut pour garantir un trajet confortable. Il est équipé d’un moniteur de contrôle qui permet de garder un œil en temps réel sur l’autonomie, la vitesse ou encore le niveau de batterie du vélo.

Le Trekker GT fait également le plein d’équipements pratiques et indispensables : des freins à disques hydrauliques (également signés Shimano), un éclairage LED intégré, des garde-boue, une béquille latérale, un porte-bagages, une selle Royal Vivo, mais aussi un antivol intégré et un kit de nettoyage. D’autres accessoires contre le vol sont également proposés en option.

Un look qui en jette pour le Trekker GT

Comme pour ses grosses cylindrées, Triumph a apporté un soin tout particulier au look de son Trekker GT : les designers de la marque lui ont en effet donné un look moderne, avec les mêmes lignes épurées et élégantes. Le vélo est également recouvert des mêmes peintures Matt Silver Ice ou Matt Jet Black, un détail qui devrait beaucoup plaire aux fidèles de la marque.

Crédit photo : Triumph Motorcycles

Le résultat donne lieu à un vélo électrique vraiment très élégant, aux allures premium qui vaut bien ses 3 200 euros, aussi bien pour son apparence que pour ce qu’il a dans le ventre. Triumph n’a pas encore précisé quand son Trekker GT arrivera chez les concessionnaires français, mais les fidèles de la marque espèrent que ce sera pour très bientôt !