Un kit de conversion à 350€ pour transformer n’importe quelle bicyclette en vélo électrique en 20 minutes

Les vélos électriques sont devenus en quelques mois l’objet qu’il faut posséder… De plus en plus beaux, de plus en plus performants mais également de plus en plus chers ! Acheter un vélo électrique neuf n’est pas possible pour tout le monde… Cela se vérifie en France, mais c’est encore plus criant dans des pays où les populations ont peu de moyens. Dans notre pays, le phénomène du retrofit devient tendance… Installer un kit de conversion sur un vieux vélo pour le rendre électrique est l’une des alternatives qui intéresse de plus en plus de cyclistes… En Inde, l’entreprise Strictly Electric vient de sortir un kit de conversion pour vélo qui ne coûte que 29 999 roupies indiennes soit environ 350€ !

Quel est donc ce kit de conversion ?

L’entreprise Strictly Electric qu’il nomme « EasyKit » est un kit qui comprend un moteur de 250 W offrant une vitesse de 25 km/h. La batterie du kit de 209 Wh lui confère une autonomie de 25 km en mode accéléré et de 40 kilomètres en mode assistance ! La start-up, basée à Mumbai explique sur son site qu’EasyKit permet de transformer n’importe quel vélo en véhicule électrique en moins de 20 minutes avec le premier kit de conversion électrique universel de l’Inde.

Quels accessoires livrés avec ce kit ?

Le kit EasyKit est livré avec une batterie, des interrupteurs, un roue avant avec moteur, un contrôleur numérique et un chargeur… Le tout pour 350€ on vous l’a déjà annoncé, et c’est un prix imbattable pour ce genre de kit de conversion. Evidemment, le gros avantage de ce kit est de pouvoir transformer son vieux vélo en vélo électrique… Non seulement cela revient bien moins cher que d’acheter un vélo électrique neuf, mais cela permet en plus, de recycler son vieux vélo… Evitant ainsi les montagnes de déchets supplémentaires à entasser à ciel ouvert dans ce pays d’Asie.

Combien ça coûte et quelles autres options ?

Nous vous l’avons dit, l’EasyKit coûte 29 999 roupies indiennes, soit 350€… Il est déjà possible de le réserver pour 499 roupies indiennes soit…6€ environ ! Nous ne savons pas en revanche si l’envoi de ce kit de conversion est possible à l’international ou s’il est réservé à l’Inde… Mais si vous n’avez pas de vélo à convertir, sachez que l’entreprise vend également un vélo électrique complet, équipé du kit d’ailleurs. Il ne coûte que 1000 roupies indiennes de plus et est vendu seulement 450€ ! Puisqu’il est équipé du kit de conversion, inutile de revenir sur sa puissance et son autonomie, ce sont les mêmes que sur vélo classique transformé. En revanche, Strictly Electric nous livre quelques détails sur le vélo électrique :

Il ne possède qu’une seule vitesse, mais le système Pedal Assist permettrait de se passer de plusieurs vitesses.

Le vélo électrique indien existe en deux tailles : 26 et 27.5 pouces

Il dispose de freins à disque double, d’une suspension latérale avant, de pneus tout-terrain et d’un châssis en acier…

Il est lui aussi disponible en pré-réservation pour 6€ mais nous ne savons pas s’il est exportable en France.