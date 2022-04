Vélo électrique : Bafang dévoile son nouveau moteur, le M510 (250W / 95Nm)

Certes, Bafang n’est pas aussi populaire que Yamaha ou Bosch, mais l’entreprise chinoise n’en est pas moins importante parmi les fabricants de pièces détachées dans le secteur des vélos électriques. Elle consacre d’ailleurs une grande partie de sa production dans les moteurs électriques. Plusieurs marques connues ont déjà commandé des éléments auprès de Bafang pour équiper leurs VAE, pour ne citer que Décathlon et Intersport. Il y a quelques jours, Bafang a dévoilé sa dernière création : le M510. Le nouveau moteur bénéficie de plusieurs améliorations, notamment au niveau du poids, de la puissance et de l’assistance intelligente.

Le M510 de Bafang pèse moins lourd

Le poids est un paramètre majeur lorsqu’on parle de moteur pour vélo électrique. Bafang a soigneusement étudié la conception du M510 pour lui faire perdre près de 500 grammes. Ainsi, si le M500 pèse 3,4 kg, le nouveau modèle, quant à lui, affiche seulement 2,9 kg sur la balance. À la clé de ce résultat se trouve le choix du magnésium pour construire le boitier.

Le M510 est plus intelligent

Le M510 surpasse également son prédécesseur au niveau de la partie logicielle: alors que le couple arbore déjà un remarquable potentiel de 95 Nm, les optimisations du système ont permis de faire évoluer sa courbe. L’assistance est plus performante au démarrage du vélo. Qui plus est, le logiciel est capable de jauger la bonne quantité de puissance pour négocier les virages serrés et les grosses montées. Ainsi, il n’y a pas de risque que les pneus patinent à cause d’une puissance trop élevée, ou inversement, que le vélo soit instable en raison d’une puissance insuffisante.

Compatible avec la plupart des autres produits de l’entreprise

Parmi les évolutions secondaires, mais non moins importantes, on peut noter la meilleure étanchéité du M510, ainsi que l’installation d’un module d’éclairage 12V. Concernant la batterie et l’affichage, il n’y a pas de changements majeurs. Le M510 est compatible avec la majorité des accessoires produits par Bafang, que ce soit la batterie Intube, les écrans DP E180/181 ou encore le capteur de vitesse caché. L’entreprise chinoise a également fait savoir le lancement prochain d’une nouvelle application pour un contrôle encore plus précis de son moteur pour VAE. L’équipe professionnelle CST PostNL Bafang Mountainbike Racing et son cycliste emblématique Bart Brentjens ont déjà pu tester le M510. Leurs retours attestent de la performance du nouveau moteur. Pour l’instant, Bafang n’a pas encore dévoilé l’identité des fabricants qui auront accès à sa nouvelle création; l’entreprise chinoise annonce cependant être en mesure de garantir des délais de livraison de 60 à 90 jours pour les intéressés. Plus d’infos : bafang-e.com