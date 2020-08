YDX Moro : le premier VTT électrique à suspension active de Yamaha promet un beau design et beaucoup de conforts

Yamaha apporte une petite révolution dans sa gamme de VTT électrique avec l’YDX Moro. Il s’agit du premier vélo de montagne à suspension active. Un très bel équipement pour rendre encore plus agréable les petites balades dans les bois. La suspension active est une nouveauté, certes, mais l’YDX Moro débarque avec un attirail d’accessoires qui ne risquent pas de décevoir les puristes.

Design et suspension innovants : Une approche radicale en termes de design, c’est la première impression qui émane du vélo électrique YDX Moro. Le cadre est entièrement en aluminium. Le VTT va débarquer avec le « Dual twin frame », un nom encore en attente de validation auprès du bureau des brevets. Pour les détails, ce cadre est équipé de tubes fendus, le tout supporté par un amortisseur. Avec cette conception, les usagers n’ont plus vraiment à se soucier de la rigidité, du poids, de la hauteur et de surcharge, selon Yamaha.

La suspension, le clou de l’innovation pour Yamaha, est la force de cette nouvelle gamme. Equipée de biellettes, l’amortisseur est donc « totalement actif » et réagit de manière indépendante par rapport aux mouvements du cycliste. Ce qui est point positif en termes de comportement routier. Le VTT apparait comme long et bas par rapport au sol, mais la tenue de route pourrait se révéler excellent. Donc, vivement le prochain test pour en avoir le cœur net.

Tout le savoir-faire de Yamaha dans ce modèle ?

Concevoir un bon VTT électrique demande du savoir-faire et une certaine expérience. Yamaha l’a bien compris. Heureusement pour la firme qu’elle dispose suffisamment de potentiels dans son portefeuille en termes de vélos au design basique. Cette gamme composée du YDX Moro et YDW Moro Pro est donc sa première incursion plutôt audacieuse sur le marché. Et on ne sait pas encore si les deux modèles verront le jour en dehors des Etats-Unis.

Crédit photo : Yamaha

Tout électrique pour un « mountain bike »

L’YDX Moro pourrait être un sérieux adversaire pour la concurrence. En effet, grâce à son moteur PW-X2 fait maison, le modèle peut foncer jusqu’à environ 25 km/h. Ce moteur électrique est alimenté par une batterie d’une capacité de 500 Wh. C’est bien suffisant même si sur le papier cette puissance semble assez petite par rapport à la concurrence qui propose une capacité de 625 Wh.

Crédit photo : Yamaha

Ce modèle (ainsi que la version pro) garde encore son secret en termes de prix et de fiches techniques complètes. Toutefois, selon les photos qui circulent sur la toile, le YDX Moro sera sans doute équipé de freins Magura ainsi que des composants estampillés SRAM/RockShox.

Nous attendons donc les informations officielles de la part de Yamaha USA. Affaire à suivre.