Zipforce ONE : un kit d’électrification à galet (à moins de 650€) pour transformer les vélos en vélos électriques

Vous possédez un vélo classique mais vous aimeriez passer à l’électrique sans vous ruiner… Mais un vélo électrique de bonne qualité coûte quelques milliers d’euros et tout le monde ne peut pas se permettre d’investir une telle somme dans un vélo. Pour rendre le vélo électrique plus accessible, de nombreux kits d’électrification ont vu le jour ces dernières années. Ces kits de conversion permettent de rendre électrique un vélo classique et ce, parfois en quelques minutes seulement. C’est le cas du kit suédois Zipforce ONE, qui se présente comme un pack complet à installer sur un vélo traditionnel. Un prix raisonnable, un moteur portatif, découvrez ce nouveau kit fabriqué en Suède !

Zipforce ONE c’est quoi ?

Zipforce ONE est un pack complet pour convertir votre engin et il inclut tout le nécessaire pour l’installer sur votre vieux vélo, à savoir : le moteur bien sûr, et la batterie. Mais il inclut également un chargeur, un support de vélo et un capteur de pédale. Il s’installe à l’avant ou à l’arrière et dispose d’un moteur auxiliaire qui permet d’augmenter la vitesse en le déclenchant. De plus, vous pouvez facilement décrocher le dispositif et l’emporter dans votre sac pour éviter qu’il vous soit volé.

Comment fonctionne le Zipforce ONE ?

Le Zipforce ONE est un système à clipser sur la roue arrière ou avant, qui dispose d’une assistance à friction. Comme le prévoit la loi européenne, et donc la loi française, l’assistance électrique se coupe dès la vitesse de 25 km/h atteinte… Ce qui ne vous empêchera pas de rouler plus vite, mais grâce à la force de vos muscles ! Le kit d’électrification pèse 2.7 kilos et peut donc se transporter facilement, puisque comme nous vous l’avons dit, il est clipsable. Techniquement, la batterie est intégrée, d’une puissance de 313 Wh, et d’une autonomie de 30 à 50 kilomètres en fonction du terrain et de la conduite. Le kit d’électrification est composé à 90% de matériaux recyclables, et dispose également d’une application qui permet de gérer le niveau d’assistance et de consulter les données du vélo ! D’après le constructeur, l’installation se ferait rapidement et sans outil supplémentaire.

Les caractéristiques techniques du Zipforce ONE

Montage sur la roue arrière ou sur la route avant.

Vitesse d’assistance maximale de 25 km/h comme l’autorise la loi européenne.

Autonomie jusqu’à 60 km selon le terrain et le style de conduite.

Rechargement complet : 4 heures avec le chargeur fourni.

Déplaçable sur un autre vélo (supports supplémentaires en vente séparément).

Moteur portatif pour limiter les risques de vols.

Poids total de 2,7 kg.

Garantie de 12 mois.

Marqué CE et conforme à la directive européenne sur les vélos électriques.

Le Zipforce ONE coûte 649€, hors frais de port et est disponible sur le site de la marque. L’expédition se fait sous 48 heures et la livraison en Europe sous 5 à 7 jours ouvrables. Les retours sont gratuits, et le remboursement est garanti. Il ne reste plus qu’à choisir entre le kit d’électrification à 649€ ou un vélo électrique dont les prix débutent aux alentours de 1200€ (et qui reviennent à 700€ si l’on déduit certaines aides disponibles, comme c’est le cas en Île-de-France par exemple). Si vous souhaitez utiliser encore votre vélo classique et le « rendre » électrique quand vous en avez besoin, c’est une solution plutôt économique !