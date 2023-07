Il ne reste que 48h pour profiter de la double promotion sur les panneaux solaires Beem (à brancher sur une prise)

Le soleil brille depuis plusieurs semaines dans le sud de la France, ce qui est un peu moins le cas dans le nord, plutôt servie par des pluies diluviennes en ces derniers jours de juillet. Et, ce soleil qui brille si fort, il serait peut-être temps de l’exploiter pour produire votre électricité verte. Imaginez les économies que vous auriez pu faire si vous vous étiez équipés de panneaux solaires Beem Energy, avant ces canicules. Pas de panique, vous avez encore jusqu’au 31 juillet inclus pour bénéficier de promotions sur les kits 420 W et 820 W proposés par l’un des leaders du panneau photovoltaïque prêt à l’emploi. Ne tardez pas, dans 48 heures à peine, le prix reviendra à la normale, réduisant donc vos économies après amortissement. Présentation.

Présentation des kits Beem Energy 420 W et 820 W

Avant d’investir dans ce type de produits, il faut savoir que les produits Beem Energy, sont tous garantis 10 ans, et qu’il dispose de deux brevets d’inventions déposés à l’INPI. Et, en dix ans, votre achat devrait largement être amorti. Quant aux brevets, ils sont un gage de confiance et de qualité, si vous décidez de vous équiper. Les caractéristiques techniques du kit 420 W sont les suivantes. Vous recevrez ainsi quatre panneaux développants chacun 105 W de puissance, soit 420 W au total. Le kit pèse 6,5 kg et mesure 805 mm de largeur, sur 805 mm de longueur et 25 mm de profondeur.

Ce kit de quatre panneaux peut donc allègrement trouver sa place sur une terrasse, ou un balcon, nous analyserons les différentes configurations juste après. Enfin, sachez qu’il fonctionne sur une tension circuit ouvert de 10,9 V DC. Si vous optez pour le modèle 820 W, vous recevrez alors 8 panneaux, et ses dimensions seront logiquement doublées. Voici la promotion tant attendue :

Le kit Beem 420 W de 4 panneaux de 105 W chacun est vendu à 680 € au lieu de 740 € avec le code promotionnel PART-NEOZONE (-30 € par kit).

Le kit Beem 840 W est constitué de 8 panneaux de 105 W chacun et se vend à 1 360 € au lieu de 1 480 € avec le code promotionnel PART-NEOZONE (-60 €).

Un pilotage facile grâce à l’application dédiée

Pour rendre son utilisation encore plus simple, les panneaux solaires Beem Energy se « pilotent » via une application dédiée. Disponible sur Android ou iOS, elle va vous permettre de bénéficier de plusieurs avantages. Ainsi, vous allez pouvoir suivre votre production en temps réel, et en déduire les économies que vous ferez sur l’électricité du réseau classique. Vous pourrez aussi surveiller votre consommation en recevant des informations sur les pics et alertes de RTE, le gestionnaire du réseau de transport. Enfin, cela vous permettra de maîtriser votre consommation, et peut-être de prendre conscience que certains appareils pourraient être débranchés quand ils ne sont pas utilisés (box internet, télévision, chargeur, etc.).

Au bout du compte, vous devriez pouvoir économiser 10 % sur votre facture, soit une moyenne de 200 à 250 € sur l’année. Rappelez-vous aussi, que la fin du bouclier tarifaire est actée pour le 1ᵉʳ août, ce qui signifiera 10 % d’augmentation sur votre facture. Les kits Beem Energy pourraient donc purement et simplement vous autoriser à annuler cette augmentation, en produisant votre propre électricité pour tous vos appareils (hors chauffage).

Installation du kit en moins d’une heure

Pour installer votre kit solaire rapidement, il faudra d’abord l’orienter vers le sud, sud-est ou sud-ouest pour optimiser l’exposition aux rayons du soleil. Choisissez un emplacement bien ensoleillé du matin au soir, et inclinez vos panneaux solaires avec un angle de 30°. Cela favorisera une meilleure captation de l’énergie solaire. Avant l’installation, assurez-vous que votre installation électrique soit conforme aux recommandations suivantes :

Utilisez une prise standard 230 V 2P+T reliée à une terre de qualité

Protégez le circuit électrique en amont avec un disjoncteur différentiel de 30 mA.

Câbler le circuit électrique avec un disjoncteur de 20A grâce à un câble de 2,5 mm².

Choisissez une surface robuste comme un mur en pierre, en béton, en briques pleines, en bois ou en parpaings, capable de soutenir le poids des panneaux et de résister aux vents et intempéries.

Plusieurs options possibles pour le montage

Vous avez plusieurs options de montage : vous pouvez installer les panneaux inclinés en ligne sur la façade, en carré sur la façade avec un écart de 85 cm, ou sur le balcon d’une maison robuste avec trois points solidement ancrés. Si vous préférez une hauteur réduite, vous pouvez également les installer à faible hauteur (maximum 2,80 m) sur une surface inclinée de type abri de jardin. Suivez ces consignes pour une installation réussie de votre kit solaire et profitez d’une énergie propre et renouvelable chez vous. Attention, les kits solaires Beem ne sont pas adaptés aux balcons en immeuble, de très grande hauteur. De plus, pour installer des panneaux solaires sur les balcons d’une copropriété, ou si vous êtes locataires, vous devez obtenir l’autorisation de votre syndic, ou de votre propriétaire.

Quelles sont les configurations à ne jamais envisager ?

Envisager l’installation sur les supports suivants pourrait engendrer une annulation de la garantie. Ainsi, vous ne devrez pas installer votre kit Beem Energy sur les supports suivants

Supports muraux directement au sol ou sur un toit d’habitation.

Ombre projetée provenant de la toiture ou de l’environnement

Ombre projetée entre les modules eux-mêmes.

Ne pas orienter les modules d’un même kit dans des directions différentes

Petit focus sur le micro-onduleur, et sur la BeemBox, indispensables au fonctionnement des kits solaires.

Micro-onduleur : puissance nominale de sortie de 400W, avec une tension de sortie AC de 230 V et une fréquence de 50 Hz. La tension d’entrée DC est comprise dans la plage de 24 V à 60 V. Le rendement global du kit est supérieur à 96 %, garantissant ainsi une conversion efficace de l’énergie solaire en électricité utilisable. De plus, le rendement MPPT (Maximum Power Point Tracking) dépasse les 99,8 %, optimisant donc la performance générale du système. Pour assurer un raccordement sûr et conforme aux normes, le kit respecte la norme VDE 126 1 1 et requiert le VFR2109 pour tout raccordement au réseau basse tension de 230 V.

La BeemBox : Dotée d’un indice de protection IP65, il est parfaitement étanche à la poussière et à l’eau, garantissant ainsi une protection optimale des composants internes pour des altitudes inférieures à 2 000 m. Quant au câblage et aux connecteurs, le kit est équipé d’une connectivité Wi-Fi fonctionnant sur la bande de fréquence de 2,4 GHz 802.11 b/g/n. En champ libre, la portée du Wi-Fi peut atteindre jusqu’à 50 m, tandis qu’avec un mur, la portée est d’environ 20 m.

