La Fnac et Darty sont en roue libre avec 3 énormes promotions sur les vélos électriques Peugeot

S’il est une marque « référence » en France, il s’agit bien de la marque Peugeot. Ce fleuron de l’industrie automobile française fondée en 1810 par Armand Peugeot a toujours construit des automobiles, mais pas seulement. Si vous avez plus de 30 ans, vous étiez peut-être l’un des caïds de votre village, perché sur votre 103 SP, des mobylettes d’anthologie non ? Peugeot, ce sont aussi des vélos, des voitures de rallye, des pick-up et même de célèbres véhicules militaires… Le fameux P4 que tous les appelés au service militaire ont connu quand il existait encore, c’est aussi par Peugeot qu’il a été fabriqué. Et depuis quelques années déjà, la marque franc-comtoise se la joue vélo électrique ! Impossible de ne pas surfer sur ce marché porteur que sont devenus les VAE ! Et, justement, les vélos électriques Peugeot sont actuellement à des prix très intéressants. Plus que quelques jours avant la fin des soldes, c’est donc le moment ou jamais de vous procurer un vélo électrique de conception française à un prix sympa !

Le vélo électrique TREKKING Peugeot

Ce cycle est un compromis idéal pour les balades et pour les trajets du quotidien, pour aller travailler par exemple. Evidemment équipé d’un moteur Bosch Active, fidèle partenaire de Peugeot, il vous offrira un pédalage harmonieux et doux. Les freins Shimano MT201 vous apporteront une sécurité à toute épreuve. Côté autonomie, vous pourrez tabler sur environ 110 kilomètres à une vitesse de 25 km/h. Ce qui vous laisse largement de quoi prévoir vos déplacements et de ne pas tomber en panne de batterie. La batterie est justement une Power Pack 400 légère, amovible et qui se recharge sur une simple prise de courant. Pour le dérailleur, vous pourrez compter sur un Shimano Acera à 8 vitesses qui vous assistera quel que soit le terrain emprunté. Ce vélo convient à des personnes de taille comprise entre 162 et 170 cm. Ce vélo est actuellement disponible au prix de 1699,99€ au lieu de 2299,99€.

Le Vélo électrique PEUGEOT VTT EM02 ACTIVE PLUS

Le VTT électrique PEUGEOT eM02 Active 27,5″ est un vélo idéal pour les chemins escarpés et difficiles. Grâce au moteur Bosch Active, comme souvent, il vous assure confort, fluidité et souplesse. Avec ses pneus Hutchison Squale de 27.5 pouces, une transmission et un système de freinage Shimano, rien ne lui fera peur ! Côté autonomie, ce sont 145 kilomètres qui vous attendent à une vitesse de 25 km/h… De quoi faire de longues randonnées à VTT non ?

Ce qui ne vous empêchera d’ailleurs pas de rouler sur route pour de longues balades en famille par exemple. Côté batterie c’est une Bosch PowerTube 500 Wh qui est directement intégrée au cadre. Enfin il est équipé d’un dérailleur Shimano Alivio 9 vitesses et dispose de freins à disques hydrauliques Shimano MT-201 180mm / 160mm. Ce vélo convient à des personnes de taille comprise entre 165 et 178 cm. Ce vélo est actuellement disponible au prix de 2299,99€ au lieu de 2599,99€.

Le vélo électrique EM03 PEUGEOT

Le EM03 se dote d’une batterie E-Going semi-intégrée qui assure une autonomie d’environ 70 kilomètres. Du côté du dérailleur c’est un Shimano Alivio à 9 vitesses et chape longue qui assurera des passages de vitesses rapides, souples et précis. Son cadre en aluminium fait qu’il est très léger et maniable.

Charge maximale : 120 kg

Type de moteur : Moteur roue arrière

Vitesse maximum : 25 km/h

Couleur : Noir

Niveau de pratique : Tous niveaux

Matière : Aluminium

Poids : 22,80 kg

Ce vélo convient à des personnes de taille comprise entre 166 et 176 cm. Ce vélo est actuellement disponible au prix de 1199,99€ au lieu de 1659,99€.