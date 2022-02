LEGO : les offres spéciales et nouveautés du mois de Février 2022

Vous êtes fans de LEGO ou collectionneurs de ces jouets mythiques qui existent depuis que vous êtes enfants et même bien avant que vous ne veniez au monde ? Chaque mois, la firme danoise lance de nouveaux modèles, propose des offres exceptionnelles qui raviront les petits comme les grands… Il faut savoir que depuis quelques années, investir dans les LEGO semble bien plus rentable que d’investir dans l’art ou les métaux précieux… Et avec les nouveautés et offres spéciales du mois de février 2022, c’est peut-être le moment de vous faire plaisir… Ou d’investir pour dans une vingtaine d’années allez savoir… Focus sur les nouveautés du mois chez LEGO !

Deux offres spéciales pour commencer !

Jusqu’au 13 février 2022 inclus, pour tout achat de LEGO pour une valeur supérieure à 200€, vous recevrez en cadeau le Taxi LEGO Vintage #40532 avec votre colis… Une chouette occasion d’obtenir ce joli taxi jaune et noir.

Du 1er au 28 février 2022, en créant un compte VIP et en achetant LEGO Friends la Péniche #41702 vous doublerez vos points VIP.

Un joli lapin pour Pâques ? Ou un mouton ?

Alors que l’on vient de boucler la chandeleur, c’est désormais aux fêtes de Pâques qu’il faut penser. Pour la Saint-Valentin, vous pouvez retrouver toutes les offres dans notre article dédié. Pâques c’est invariablement, les cloches, les chocolats et les « Lapins de Pâques » … Justement, LEGO propose des petits lapins craquants même s’ils ne se mangent pas ! Retrouvez LEGO Lapin de Pâques #40463 et si vous n’aimez vraiment pas les lapins, optez pour le mouton de pâques LEGO #40380… Les deux ensembles c’est possible aussi avec un joli décor conçu pour l’occasion qui comporte deux petits lapinous !

La nouveauté du mois : le Globe Terrestre

Ce globe terrestre mis en vente ce mois-ci s’annonce comme un véritable carton chez LEGO… Et il a une histoire particulière puisqu’il a d’abord été conçu par un fan de briquette puis repris par la firme danoise pour en faire une vraie boîte de construction. Il se compose de 2585 pièces et peut vous donner des envies de voyages ! Le LEGO Globe Terrestre #21332 coûte 199€ et fait partie de la gamme LEGO Ideas.

Quelques autres nouveautés à découvrir…

A vrai dire, lorsque l’on se balade dans la boutique LEGO, on ne sait plus où donner de la tête. Chaque mois, de jolies nouvelles boîtes viennent s’ajouter au catalogue. Nous avons sélectionné trois nouvelles boîtes qui nous semblent sympathiques à construire mais plutôt pour les kidultes que pour les enfants 😊