Noirot rembourse jusqu’à 90 € pour l’achat d’un radiateur électrique à inertie (céramique de pierres naturelles)

Vous conviendrez que la météo de ces dernières semaines nous permet de faire des économies sur le chauffage. Nous sommes conscients que le dérèglement climatique fait insidieusement son chemin, mais nous sommes bien impuissants face à lui. Alors, autant voir le positif et « midi à notre porte », à la mi-octobre, le chauffage reste éteint et c’est un bon présage pour nos futures factures. En revanche, ce n’est pas une raison pour ne pas anticiper l’arrivée de l’hiver, en changeant dès maintenant vos radiateurs électriques, s’ils sont votre moyen de chauffage. Jusqu’au 8 novembre inclus, la marque française Noirot, propose un remboursement différé allant jusqu’à 90 € par radiateur sur Castorama et Leroy Merlin. Un bon plan à découvrir dès à présent.

L’exemple du radiateur électrique Fontea Noirot 1000 W

Ce modèle de la marque Noirot se dote d’une résistance immergée au cœur de la coulée de fonte, ce radiateur à inertie offre une réactivité instantanée et une gestion complète de l’inertie. Bénéficiant d’une conception française brevetée, il assure une véritable fusion entre la résistance et le corps de chauffe en fonte, garantissant ainsi une efficacité exceptionnelle. Son élément chauffant moulé dans un bloc de fonte d’acier avec un fort pouvoir d’inertie procure un confort thermique optimal, assurant un équilibre parfait entre une diffusion douce et régulière de la chaleur.

Ce radiateur à inertie fonte intègre des fonctionnalités avancées telles que le fil pilote 6 ordres, 3 programmes préenregistrés, une programmation libre hebdomadaire et journalière, un détecteur de fenêtre ouverte, un verrouillage parental, un détecteur de présence et une connectivité optionnelle avec le module Muller Intuitiv avec Netatmo. Avec une surface de chauffe indicative de 10 m² et une puissance de 1 000 W, ce radiateur procure une chauffe par inertie sèche, idéale pour les séjours et les chambres. Concernant l’offre promotionnelle, vous pouvez bénéficier de 15 € de remboursement différé sur ce radiateur.

Quelles sont les conditions de l’offre de remboursement Noirot ?

En fonction du modèle choisi, l’offre de remboursement est différente et va de 15 € à 90 € par radiateur. Les plus petits modèles de la gamme Amaroc obtiendront une réduction de 15 €, tandis que les plus perfectionnés et puissants, comme le Radiasoft v 2000 gr 100 % connecté, se verront offrir une réduction de 90 € par radiateur acheté. Cette offre est ce que l’on appelle une offre de remboursement différée mise en place par la marque elle-même. Il faudra donc acheter votre ou vos radiateurs dans le magasin de votre choix, puis vous connecter sur la plateforme de remboursement, envoyer vos preuves d’achat. L’offre est valable à partir de deux radiateurs et jusqu’à cinq radiateurs achetés, le panachage est possible. Concrètement, si vous achetez 5 radiateurs haut-de-gamme, votre remboursement peut aller jusqu’à 450 €. Les radiateurs sont disponibles sur Castorama et Leroy Merlin. Que pensez-vous de ce bon plan sur les radiateur à inertie sèche ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

À propos de Noirot

Noirot est l’une des entreprises leader du marché du chauffage en France, et elle fête ses 90 ans cette année. Fondée en 1933, l’entreprise Noirot, dont le siège se trouve à Laon dans les Hauts-de-France, est spécialisée dans la conception et la fabrication de radiateurs ainsi que de sèche-serviettes électriques intelligents destinés à équiper les foyers. Intégrée au sein du Groupe Muller depuis 1970, Noirot a marqué son parcours par des innovations notables. Dès 1934, Noirot a révolutionné le secteur en inventant la résistance électrique à grande surface d’échange, prévenant ainsi la surchauffe de l’air ambiant.

En 1970, l’entreprise a franchi une nouvelle étape en développant la résistance électrique à basse température, assurant une diffusion homogène de la chaleur tout en garantissant un fonctionnement plus économe. Cette période a également vu la création de la première gamme de 4 convecteurs à sortie frontale, dotés d’une régulation électronique permettant de réaliser jusqu’à 38 % d’économies d’électricité. Choisir Noirot c’est choisir la qualité et le savoir-faire français, et investir dans un matériel durable, qui ne vous lâchera pas dans les mois suivant votre achat.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.