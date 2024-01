« Parfait pour faire des économies d’électricité », le poêle à bois avec four intégré Balkan Energy est en promotion

Nous vous proposons un petit retour dans le passé… Souvenez-vous de la cuisine de vos parents ou grands-parents, dans laquelle trônait un énorme poêle à bois. Celui-ci permettait de chauffer la maison, mais pas seulement. En effet, il était aussi la cuisinière de la maison, et l’on cuisinait donc au feu de bois. On se souvient tous ou presque de l’énorme marmite posée sur des plaques en fonte, et parfois même du fer à repasser ancien, qui attendait son tour de linge ! Tombés en désuétude, ces appareils reviennent à la mode, miniaturisés, et prennent la forme de poêle à bois avec four. Un four électrique consomme en moyenne 146 kWh, pour environ 187 utilisations sur l’année selon l’ADEME. Découvrez comment le poêle à bois avec four Balkan Energy* Troy 7.8 kW actuellement en promotion au prix de 549 €** au lieu de 689 € (- 20 %) peut vous permettre d’économiser quelques euros sur vos factures. C’est parti.

Présentation du poêle à bois avec four Balkan Energy Troy

Certes, le four électrique ne représente pas une énorme somme d’argent chaque année, mais tout dépend de l’utilisation que vous en faites. Il n’empêche qu’un poêle à bois avec four vous permettra de cuire vos plats tout en profitant du chauffage. Par conséquent, et pour la cuisson, vous profiterez d’une énergie gratuite, qui fera inéluctablement diminuer votre facture. Le poêle à bois avec four Balkan Energy Troy 7.8 kW propose donc une solution efficace pour chauffer votre espace tout en intégrant des fonctionnalités pratiques. Avec une puissance de sortie de chaleur de 7.8 kW, ce poêle est conçu pour chauffer des surfaces allant de 20 à 50 m², pour une capacité de chauffage approximative de 129 m³. Ce poêle sera de ce fait un parfait chauffage d’appoint classé en efficacité énergétique A+ en conséquence très économe en énergie.

Que faut-il savoir de plus sur le poêle à bois avec four Balkan Energy Troy 7.8 kW ?

Ce poêle présente un design robuste avec un corps en tôle d’acier, proposant une durabilité exceptionnelle. La chambre de combustion est équipée d’une vitre céramique résistante à la chaleur, permettant une visibilité sur le feu tout en assurant une sécurité maximale. La grille en fonte assure une distribution uniforme de la chaleur, tandis que le volet avant permet de contrôler l’approvisionnement en air.

Un volet d’air secondaire augmente la température de combustion, améliorant ainsi l’efficacité et évitant la formation de condensation sur la vitre. La partie four est intégrée sur le dessus évidemment, pour que la chaleur montante du foyer vienne cuire vos aliments. De plus, il est équipé d’un compartiment dédié pour ranger et sécher le bois humide, proposant ainsi une solution complète pour votre chauffage domestique.

Toutes les caractéristiques techniques du poêle à bois avec four Balkan Energy Troy 7.8 kW

Marque : Balkan Energy Poids : 68 kg Profondeur : 420 mm Largeur : 510 mm Hauteur : 990 mm Puissance thermique nominale : 7.8 kW Surface de chauffage approximative : de 20 à 50 m² (chauffage d’appoint) Classe d’efficacité énergétique : A+ Conduit : 150 mm Puissance de sortie de chaleur : 7.8 kW Efficacité : 77 % Capacité de chauffage approximative : 129 m³ Type de chauffage : convection naturelle Dimensions du four : 160 mm (H) x 335 mm (l) x 320 mm (p). Doublure : aucune



