Depuis une quinzaine de jours maintenant, la France est divisée. Il y a ceux qui, dans le sud-est, suffoquent sous des températures torrides. Puis, il y a ceux dans tout le reste de la France qui grelottent presque, essuient des trombes d’eau, admirent un ciel gris et endurent une petite laine toute la journée. Un temps qui nous ferait quasiment rallumer le poêle à pellets, tant l’humidité envahit les maisons. Et si vous profitiez de ce temps pourri pour prévoir vos stocks de pellets pour l’hiver ? Nous avons comparé trois types de granulés de bois chez Leroy Merlin, Castorama et Brico Dépôt, afin de vous aider à faire le meilleur choix pour un chauffage efficace et respectueux de l’environnement.

Chez Leroy Merlin : les pellets de bois WOODSTOCK 15 kg

Le granulé Woodstock Bois est fabriqué à partir de copeaux et de sciures de bois compactés, 100 % naturel et issu de forêts gérées durablement. Avec ce dernier, vous vous assurez une qualité Premium, certifié NF et DINplus, et fabriqué sans aucun liant ni additif ajouté. Il affiche un PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) d’environ 5 kWh.kg-1, assurant une performance de chauffe et un rendement inégalé. Avec seulement 8 % d’humidité, un stockage conseillé au sec à l’intérieur et une production de cendre limitée à 0,5 %, les granulés de bois Woodstock vous permettent de chauffer efficacement tout en respectant l’environnement. Le sac de 15 kg de pellets est vendu 6,50 €* chez Leroy Merlin (dans le Rhône).

Chez Castorama : les pellets de bois 100 % résineux Armor 15 kg

Les pellets Armor sont un choix de qualité pour un chauffage performant et respectueux de l’environnement ! Avec un taux de cendre mesuré à seulement 0,34 % à 550 °C sur sec (garanti <10 %), ces pellets garantissent une combustion propre et efficace. Le pouvoir calorifique est également au rendez-vous, avec un niveau mesuré à 18,0 Mj/kg ou 5,0 kWh/kg (garanti > 16,5 Mj/kg).

La quantité de cendres est minime, garantie à moins de 0,5 %, assurant ainsi une utilisation sans souci dans vos appareils de chauffage. La certification DIN+ 7A194 et la mention PEFC témoignent de l’engagement de la marque Armor en faveur de pratiques durables et responsables. Leur taux d’humidité est seulement de 4,6 % (garanti <10 %). Le sac de 15 kg de pellets est vendu 7,50 €* chez Castorama.

Chez Brico Dépôt : les granulés de bois DINplus 15 kg

Nous ne savons pas grand-chose des pellets vendus chez Brico Dépôt, mis à part qu’ils sont parmi les moins chers vendus actuellement. Comme pour tous les produits dans ces magasins, les quantités sont limitées et les arrivages prochains ne sont pas garantis. Pour ce sac de 15 kg de pellets de bois de norme DINplus, soit l’une des meilleures références en France, les stocks sont d’environ 2 000 sacs par magasin et vous pouvez les retirer au Drive en deux heures à peine. Ce prix ne sera peut-être plus le même dans quelques jours et les stocks pourront être épuisés. Et c’est peut-être l’une des bonnes affaires de ce début du mois d’août. Le sac de 15 kg de pellets est vendu 6,90 €* chez Brico Dépôt.

*Les prix ont été relevés le 2 août 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés ou différents selon votre région.

