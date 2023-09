Une très belle promo sur les panneaux solaires Sunity, « nous n’avons jamais fait une offre aussi intéressante ! »

Les énergies renouvelables sont au centre de tous les débats chez les particuliers, comme chez les professionnels. Devant la hausse des prix des énergies, nous sommes nombreux à chercher des alternatives l’électricité du réseau pour faire des économies. L’une des solutions pour réaliser ces économies étant de profiter de l’énergie solaire pour produire son électricité propre. Pour vous permettre de faire baisser votre facture de chauffage, Sunity propose des kits solaires avec un, deux, trois ou quatre panneaux. « Nous n’avons jamais fait une offre aussi intéressante » nous explique Daniel Sitruk, co-fondateur de Sunity. Ces kits plug and play connaissent effectivement une promotion sans précédent avec des réductions allant de 121 € pour le kit Uno (un panneau) à 521 € pour le Quattro (quatre panneaux). Découverte.

Les panneaux solaires Sunity, une solution accessible à tous

Les kits solaires, prêts à brancher, sont actuellement la solution la plus simple pour autoproduire son électricité sans entamer de gros travaux. D’ailleurs, ils ne nécessitent aucuns travaux, seulement un peu de place sur la terrasse, le balcon, ou dans le jardin. Cependant, vous n’êtes pas obligés de les installer pour la maison. Ils peuvent s’avérer très utile pour des abris de jardin, ou des piscines chauffées qui se trouvent loin de la maison. Dès l’instant que vous parvenez à brancher le kit sur une prise de courant, vous pouvez profiter de l’électricité où bon vous semble.

Si, par exemple, vous l’installez près de votre piscine, il pourra alimenter votre chauffage entre autres, et éviter que celui-ci ne pompe sur votre compteur. En l’installant sur la prise la plus proche de votre piscine, le courant envoyé dans votre radiateur sera celui produit par vos panneaux. Rappelons que la priorité sera à l’électricité produite le plus près de votre point de sortie, c’est un principe physique de l’électricité. Dans un abri de jardin, un kit Trio ou Quattro assurera la totalité de vos sessions de bricolage. De plus, si vous bricolez avec des appareils très énergivores, vous éviterez les coupures de courant dans votre maison en cas de surconsommation.

Quelles économies pouvez-vous réaliser avec le kit Quattro ?

Connectez-vous, générez et économisez jusqu’à 20 % sur vos factures d’énergie grâce au kit Sunity. Chaque kit Sunity génère suffisamment d’énergie pour alimenter l’ensemble des appareils suivants sur une année :

100 kWh : l’équivalent de l’éclairage de 10 ampoules

140 kWh : l’équivalent de la consommation annuelle d’un réfrigérateur

30 kWh : l’équivalent de la consommation annuelle d’une TV LED

95 kWh : l’équivalent de la consommation annuelle d’une box Internet

50 kWh : l’équivalent de la consommation annuelle d’un PC portable

135 kWh : l’équivalent de la consommation annuelle d’une machine à laver

Ces valeurs sont données pour le kit Uno, bien entendu en choisissant des kits plus puissants, vous multipliez la production d’énergie. Le taux de rentabilité, quant à lui, est estimé de 2 à 5 ans, en fonction du taux d’ensoleillement de votre région. Enfin, il faut savoir que les panneaux solaires Sunity possèdent une garantie de production de 30 ans, ce qui vous permet de profiter d’électricité gratuite pendant au moins 25 ans, après avoir rentabilisé votre achat.

Quelles sont toutes les promotions en cours ?

Pour cette rentrée 2023, Sunity casse littéralement les prix sur tous les kits de panneaux double-face, avec des promotions complément inédites. Voici le détail des promotions en cours :

Le Uno double-face (1 kit) bénéficie d’une réduction de 121 €, il est au prix de 599 € au lieu de 720 €.

Le Duo double-face (2 kits) bénéficie d’une réduction de 271 €, il est au prix de 1 169 € au lieu de 1 440 €.

Le Trio double-face (3 kits) bénéficie d’une réduction de 421 €, il est au prix de 1 739 € au lieu de 2 160 €.

Le Quattro double-face (4 kits) bénéficie d’une réduction de 571 €, il est au prix de 2 309 € au lieu de 2 880 €.

C’est le moment d’en profiter, car comme toutes les promotions, celle-ci ne sera pas éternelle, et durera seulement quelques jours ! En investissant dès aujourd’hui, vous commencerez à faire baisser votre facture dès la réception de votre colis, puisqu’il vous suffira de le brancher pour commencer à en profiter !

Mais, au fait, est-ce que les panneaux plug and play fonctionnent sans soleil ?

Le début de l’automne, souvent marqué par des journées grises et pluvieuses avec moins d’ensoleillement, suscite des interrogations sur la capacité des panneaux photovoltaïques à fonctionner pendant cette période de l’année. La bonne nouvelle est que cela est tout à fait possible, et nous allons expliquer pourquoi. Lorsque le temps est moins clair, les panneaux solaires continuent de produire de l’électricité, même si le rendement peut varier. Pour comprendre ce phénomène, il est essentiel de rappeler comment fonctionnent les panneaux solaires.

En effet, pendant les heures de jour, les photons de la lumière solaire frappent les cellules photovoltaïques, provoquant un déplacement des électrons dans le silicium, le matériau de base des panneaux. Cela génère un courant électrique continu, un processus connu sous le nom d’effet photovoltaïque. Ainsi, les photons lumineux sont responsables de la production d’électricité. Par conséquent, même par temps nuageux, les panneaux solaires continuent à fonctionner, bien que leur efficacité puisse légèrement être réduite. En réalité, il peut même arriver, surtout en été, que la production d’électricité soit meilleure par temps nuageux qu’en plein soleil, car une température excessive (au-delà de 25 °C) peut entraîner une baisse de rendement des panneaux solaires. Parfois, la présence de nuages offre des températures plus fraîches, ce qui peut s’avérer bénéfique pour la production d’énergie solaire.

Stocker votre électricité, c’est possible évidemment

Si vous n’utilisez pas toute l’électricité produite, notamment en hiver, vous pouvez de la stocker dans une batterie, qu’il suffit de brancher à vos panneaux. La batterie solaire est couramment utilisée pour stocker votre surproduction. La journée, vous pouvez ainsi stocker votre production si celle-ci est supérieure à votre consommation et l’utiliser lorsque la nuit, lorsque la production est inexistante ou presque.

Sachez que les panneaux solaires fonctionnent aussi quand il pleut, ou dès que le brouillard recouvre votre jardin. Et, heureusement, car s’ils ne fonctionnaient qu’en été, ce ne serait pas réellement un achat intéressant, non ? Les panneaux solaires Sunity fonctionnent donc par tous les temps grâce à leur technologie bi faciale aussi, mais, à l’évidence, la production sera plus importante quand le soleil brille que lorsqu’il pleut des cordes. Profitez dès maintenant de cette offre absolument exceptionnelle, pour faire des économies sur votre prochaine facture, qui, soit dit au passage, pourrait être plus salée qu’à l’accoutumée !

