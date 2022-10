Vente Flash : la mini tronçonneuse sans fil HUWDER (pour couper du bois n’importe où) est à -20% !

Lorsqu’il s’agit d’effectuer des travaux liés au bois de chauffage, nous pensons dans un premier temps à l’utilisation d’une tronçonneuse classique. Cet outil très efficace est aussi un outil lourd, difficile à manipuler, dangereux à utiliser et qui nécessite parfois beaucoup de force, rien que pour le démarrer et le soulever… En optant pour une mini-tronçonneuse électrique et sans fil, vous ne couperez certes pas des bûches d’un mètre de diamètre, mais vous pourrez l’utiliser pour l’élagage de vos arbres, le tronçonnage de branches ou la coupe de votre bois de chauffage. Est-ce vraiment nécessaire de posséder une grosse tronçonneuse thermique ? La mini-tronçonneuse, une alternative parfaite pour les particuliers ? Explications.

Une mini-tronçonneuse qu’est-ce que c’est ?

Comme son nom l’indique, c’est une tronçonneuse miniature qui devrait vous éviter un massacre ! La mini tronçonneuse sans fil est beaucoup plus facile à manipuler qu’un modèle classique, et réduit les risques de rebonds. Elle vous permet aussi de travailler avec plus de sécurité, car vous pouvez couper à hauteur d’épaule sans peiner pour la porter. Elle est, la plupart du temps, électrique, ce qui facilite grandement son démarrage et son entretien… Plus besoin d’huile, d’essence ou d’efforts pour tirer sur le fil du lanceur ! Elles peuvent, pour certaines, s’équiper de lames jusqu’à 90 centimètres de long, ce qui est amplement suffisant pour les différentes tâches de bricolage comme couper du bois, effectuer de petits travaux de jardinage, etc.

Une mini-tronçonneuse, pour quoi faire ?

La mini-tronçonneuse a l’avantage de pouvoir être utilisée par tous les bûcherons en herbe, car elle est légère et ne nécessite pas de compétences particulières pour l’utiliser. Même s’il faut garder à l’esprit que c’est un outil tranchant, donc dangereux… Ce type de modèle se destine aux bricoleurs et particuliers, pour des travaux d’élagage, de jardinage ou pour couper le bois de chauffage par exemple. Les mini tronçonneuses sont également plus ergonomiques, ce qui rendra vos travaux plus faciles et beaucoup moins fatigants.

Quelles sont les caractéristiques principales d’une mini-tronçonneuse ?

En fonction du modèle choisi, vous allez pouvoir profiter de certains avantages que vous ne trouverez pas sur une tronçonneuse classique. La plupart des mini tronçonneuses possèdent une lubrification automatique de la chaîne, vous n’aurez donc plus besoin de vous retrouver les mains pleines d’huile de chaîne et ne risquerez pas non plus d’endommager votre outil. Si vous la choisissez électrique, vous n’aurez évidemment pas besoin d’acheter de carburant, et c’est peut-être préférable par les temps qui courent…

Si votre mini tronçonneuse est thermique, vous aurez un réservoir visible et non plus caché dans l’outil, ce qui vous permettra de vérifier d’un simple coup d’œil le niveau de votre carburant. Avez-vous déjà remplacé une chaîne de tronçonneuse ? Une galère parfois ! Avec les mini tronçonneuses équipées de tendeurs de chaînes, vous pourrez facilement la remplacer en quelques minutes seulement. Enfin, la plupart des mini tronçonneuses sont équipées de filtres à particules, ce qui évitera la sciure de bois qui s’immisce dans le moteur, et le risque de serrage !

Un exemple avec la mini tronçonneuse Sans Fil HUWDER…

Vendue moins de 100 € sur Amazon, la mini tronçonneuse sans fil HUWDER est parmi les mieux notées de sa catégorie… Elle dispose d’une chaîne de guidage de haute qualité et a subi un processus de refroidissement qui assure une coupe en douceur. Son moteur en cuivre pur la rend très efficace et très puissante (550 watts). Le moteur à haute puissance à fil de cuivre amélioré lui procure une durée de fonctionnement plus longue, et plus de couple. Grâce à sa poignée anti-dérapante, elle vous assure un bon maintien quelle que soit votre force naturelle. Cette mini tronçonneuse fonctionne sur batteries 24 V (livrées avec l’outil) et dispose d’un interrupteur de visée qui permet de régler la vitesse en fonction de l’intensité, et la vitesse de coupe au regard des conditions de fonctionnement.